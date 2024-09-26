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В Курской области нашли тело военного ВСУ в холодильнике - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 26.09.2024 (обновлено: 13:22 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/vsu-1974828693.html
В Курской области нашли тело военного ВСУ в холодильнике
В Курской области нашли тело военного ВСУ в холодильнике - РИА Новости, 26.09.2024
В Курской области нашли тело военного ВСУ в холодильнике
Российские силовики при зачистке освобожденного населенного пункта в Курской области обнаружили в промышленном холодильнике тело украинского боевика, очевидно,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:57
2024-09-26T13:22
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сен - РИА Новости. Российские силовики при зачистке освобожденного населенного пункта в Курской области обнаружили в промышленном холодильнике тело украинского боевика, очевидно, оставленное там его бежавшими при отступлении сослуживцами, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур, предоставив соответствующее видео. "В ходе зачистки одного из населенных пунктов Курской области наше подразделение в подвале жилого дома обнаружило промышленный холодильник, вероятно, украденный из магазина. В холодильнике был обнаружен труп военнослужащего ВСУ, что может свидетельствовать о том, что украинская армия эвакуирует далеко не всех своих погибших", - рассказал собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974543034.html
https://ria.ru/20240926/boytsy-1974768289.html
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Российские силовики нашли в промышленном холодильнике тело украинского боевика
Российские силовики при зачистке населенного пункта в Курской области нашли в промышленном холодильнике тело украинского боевика. Видео РИА Новости предоставил представитель российских силовых структур. По его мнению, эта история может свидетельствовать о том, что украинская армия эвакуирует далеко не все тела погибших.
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской области нашли тело военного ВСУ в холодильнике

В освобожденном селе Курской области нашли тело военного ВСУ в холодильнике

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сен - РИА Новости. Российские силовики при зачистке освобожденного населенного пункта в Курской области обнаружили в промышленном холодильнике тело украинского боевика, очевидно, оставленное там его бежавшими при отступлении сослуживцами, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур, предоставив соответствующее видео.
"В ходе зачистки одного из населенных пунктов Курской области наше подразделение в подвале жилого дома обнаружило промышленный холодильник, вероятно, украденный из магазина. В холодильнике был обнаружен труп военнослужащего ВСУ, что может свидетельствовать о том, что украинская армия эвакуирует далеко не всех своих погибших", - рассказал собеседник агентства.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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