https://ria.ru/20240926/vsu-1974828693.html

В Курской области нашли тело военного ВСУ в холодильнике

В Курской области нашли тело военного ВСУ в холодильнике - РИА Новости, 26.09.2024

В Курской области нашли тело военного ВСУ в холодильнике

Российские силовики при зачистке освобожденного населенного пункта в Курской области обнаружили в промышленном холодильнике тело украинского боевика, очевидно,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:57

2024-09-26T12:57

2024-09-26T13:22

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сен - РИА Новости. Российские силовики при зачистке освобожденного населенного пункта в Курской области обнаружили в промышленном холодильнике тело украинского боевика, очевидно, оставленное там его бежавшими при отступлении сослуживцами, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур, предоставив соответствующее видео. "В ходе зачистки одного из населенных пунктов Курской области наше подразделение в подвале жилого дома обнаружило промышленный холодильник, вероятно, украденный из магазина. В холодильнике был обнаружен труп военнослужащего ВСУ, что может свидетельствовать о том, что украинская армия эвакуирует далеко не всех своих погибших", - рассказал собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974543034.html

https://ria.ru/20240926/boytsy-1974768289.html

курская область

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские силовики нашли в промышленном холодильнике тело украинского боевика Российские силовики при зачистке населенного пункта в Курской области нашли в промышленном холодильнике тело украинского боевика. Видео РИА Новости предоставил представитель российских силовых структур. По его мнению, эта история может свидетельствовать о том, что украинская армия эвакуирует далеко не все тела погибших. 2024-09-26T12:57 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины