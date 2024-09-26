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"Любой ценой". На Западе раскрыли цели визита Зеленского в США
"Любой ценой". На Западе раскрыли цели визита Зеленского в США - РИА Новости, 26.09.2024
"Любой ценой". На Западе раскрыли цели визита Зеленского в США
Заявления, сделанные Владимиром Зеленским во время заседания Совета Безопасности ООН, не имеют ничего общего с реальным положением вещей, его цель — втянуть США РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T02:16
2024-09-26T02:16
2024-09-26T02:16
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Заявления, сделанные Владимиром Зеленским во время заседания Совета Безопасности ООН, не имеют ничего общего с реальным положением вещей, его цель — втянуть США в войну с Россией, такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Он торгаш. Ничего из того, о чем он говорит, не может происходить на фронте. <…> Он был там (на заседании Совбеза ООН — Прим. ред.), чтобы выпросить дальнобойные ракеты и втянуть США в прямую конфронтацию с Россией", – заявил Макгрегор.По мнению эксперта, Зеленский говорит то, что ему велят те, кто за ним стоит."Люди, которые сделали его уже, наверное, миллиардером хотят, чтобы он продолжал войну любой ценой, и это решение принято в Вашингтоне. Они не могут признавать никакие катастрофы и потери. Им нужно придерживаться плана", – заявил экс-советник Пентагона.Выступая на заседании Совбеза ООН, Зеленский высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Он также раскритиковал тех, кто "хочет говорить" о мире с Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. Кроме того, Зеленский призвал "подготовить второй саммит мира" на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974570626.html
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"Любой ценой". На Западе раскрыли цели визита Зеленского в США
Макгрегор: Зеленский приехал в США, чтобы втянуть их в войну с Россией