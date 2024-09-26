https://ria.ru/20240926/volodin-1974905415.html
Фиктивный брак станет бесполезным для получения РВП, заявил Володин
Фиктивный брак станет бесполезным для получения РВП, заявил Володин - РИА Новости, 26.09.2024
Фиктивный брак станет бесполезным для получения РВП, заявил Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что после ужесточения требований к условиям получения разрешения на временное проживание для иностранцев, которые РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:59
2024-09-26T16:59
2024-09-26T16:59
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что после ужесточения требований к условиям получения разрешения на временное проживание для иностранцев, которые находятся в браке с гражданами РФ, заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином РВП. Комитет Госдумы по делам СНГ одобрил ранее увеличение до трех лет срока нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. Поправки одобрены ко II чтению проекта о борьбе с использованием фиктивных браков для легализации в России. Изначально проектом устанавливался срок в два года. "После внесения изменений заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином российского гражданства... Госдума шаг за шагом разгребает накопившиеся проблемы в миграционной сфере", - сказал он журналистам. После принятия закона “настоящий брак будет крепче, меньше будет фиктивных браков”, добавил Володин. Спикер ГД отметил, что по данным МВД с 2021 года по настоящее время было заключено 4300 браков с целью получения миграционного статуса.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, снг
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, СНГ
Фиктивный брак станет бесполезным для получения РВП, заявил Володин
Володин: фиктивный брак станет бесполезным для ускоренного получения РВП
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что после ужесточения требований к условиям получения разрешения на временное проживание для иностранцев, которые находятся в браке с гражданами РФ, заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином РВП.
Комитет Госдумы по делам СНГ
одобрил ранее увеличение до трех лет срока нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. Поправки одобрены ко II чтению проекта о борьбе с использованием фиктивных браков для легализации в России. Изначально проектом устанавливался срок в два года.
"После внесения изменений заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином российского гражданства... Госдума шаг за шагом разгребает накопившиеся проблемы в миграционной сфере", - сказал он журналистам.
После принятия закона “настоящий брак будет крепче, меньше будет фиктивных браков”, добавил Володин.
Спикер ГД отметил, что по данным МВД с 2021 года по настоящее время было заключено 4300 браков с целью получения миграционного статуса.