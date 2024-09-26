https://ria.ru/20240926/voennye-1974961172.html

Спецоперация, 26 сентября: потери ВСУ составили до 2280 военнослужащих

Спецоперация, 26 сентября: потери ВСУ составили до 2280 военнослужащих - РИА Новости, 26.09.2024

Спецоперация, 26 сентября: потери ВСУ составили до 2280 военнослужащих

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Украинск в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T23:39

2024-09-26T23:39

2024-09-26T23:41

специальная военная операция на украине

одесская область

хмельницкая область

украина

джо байден

владимир зеленский

ван и (политик)

f-16

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Украинск в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны, опубликованной в четверг."Центр" и другие группировки, участвующие в спецоперации, нанесли поражение противнику и отразили 13 контратак. Потери ВСУ составили до 2280 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился двух танков, трех БМП, трех боевых бронированных машин, в том числе одной "Казак", двух гаубиц М777 и одной М198 производства США, трех самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, одной самоходки Caesar производства Франции, САУ "Гвоздика", "Богдана" и двух "Акаций", гаубицы "Мста-Б", четырех орудий Д-20 и двух Д-30, пушки "Гиацинт-Б" и орудия М119 производства США. Также уничтожены боевые машины РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и "Град", радиолокационная станция П-19, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и одна "Нота", станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и 12 складов боеприпасов. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили объекты энергетики, снабжавшие украинский ВПК, и инфраструктуру военного аэродрома. ПВО сбила управляемую ракету большой дальности "Нептун", три управляемые авиабомбы Hammer, пять снарядов HIMARS и 45 беспилотников. Минобороны в течение дня также сообщило о нанесении авиаудара с планирующими бомбами по цехам сборки и хранения беспилотников на предприятии "Мотор Сич" в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, уничтожены до 250 дронов различных типов. Попытки прорываВ отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области говорится, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в курском приграничье, отразила контратаку и три попытки прорваться через границу. Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы бригад ВСУ в Курской области, а также по районам сосредоточения и резервам в Сумской области. За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей. С начала боевых действий в регионе потери украинских войск превысили 17400 человек. Они ответят Следственный комитет сообщил в четверг, что к уголовной ответственности привлечены уже 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ 26 сентября выпустили 53 снаряда калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, по Донецку и Горловке. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более чем 100 снарядами, атакам подверглись 40 населенных пунктов, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Кроме того, по его словам, в районе села Графовка трактор наехал на взрывное устройство, машина полностью сгорела, тракториста госпитализировали. До конца срока Президент США Джо Байден объявил в четверг о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. Как уточнил госсекретарь Энтони Блинкен, в него вошли кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также ракеты Javelin. Кроме того, в распространенном пресс-службой Белого дома меморандуме говорится, что Байден поручил Пентагону расширить программу обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16 и подготовить в 2025 году дополнительно 18 пилотов. Также лидер США поручил американскому военному ведомству до конца своего президентского срока выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине. Пентагону разрешается воспользоваться 5,5 миллиарда долларов на военное имущество со складов ведомства и 2,4 миллиарда долларов на закупку новых вооружений и боеприпасов на открытом рынке. Помимо этого, Пентагону поручено передать дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты, а также планирующие бомбы JSOW. Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что в администрации Байдена обеспокоены тем, что в так называемом плане победы Владимира Зеленского нет всеобъемлющей стратегии и он представляет собой не более чем "переупакованную" просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России. Газета Politico выпустила материал, в котором со ссылкой на украинский документ утверждается, что Китай хочет за кулисами мероприятий в ООН заручиться международной поддержкой соглашения об окончании конфликта на Украине, учитывающего интересы Москвы. По данным издания, КНР хочет заручиться поддержкой двух десятков стран, а затем расширить эту группу за счет других стран Латинской Америки, Азии и Африки. Цель Китая — одобрение плана по инициированию мирных переговоров между Россией и Украиной, основанного на совместном майском предложении КНР и Бразилии, утверждает Politico. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что те, кто обвиняет Китай в контексте украинского кризиса, руководствуются скрытыми мотивами и пытаются переложить на КНР ответственность. На встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Генассамблеи ООН он подчеркнул, что Китай не участвует в геополитических играх в отношении украинского кризиса и активно выступает за содействие переговорам. Кроме того, по словам Вана И, Пекин готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь в соответствии с ее нуждами. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью американскому телеканалу PBS News, что в курсе заявлений Зеленского о якобы готовящихся атаках на украинские АЭС, но сам не располагает такой информацией. Британское минобороны заявило, что страна поставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок AS-90 вместо обещанных ранее 12. Также было объявлено о создании нового совместного подразделения под руководством глав МО и МИД, которое объединит специалистов двух ведомств, чтобы "помогать продвигать новый общеправительственный подход к Украине". Минус четыреВоздушная тревога была 26 сентября трижды объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении оборудования электроподстанций в Киевской и Ивано-Франковской областях. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также заявил, что поврежден объект энергетической инфраструктуры области. Кроме того, о повреждении критических объектов на подконтрольной ВСУ части Херсонской области сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что в районе поселка Гвардейское Одесской области произошёл взрыв, там были замечены иностранные военные, в том числе офицеры. Также, по его словам, во время взрыва в порту Южный в Одесской области там находились суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники. Кроме того, удары нанесены по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области на Западе Украины, где, предположительно, могли находиться F-16, также рассказал Лебедев. Позднее украинский блогер Анатолий Шарий сообщил об уничтожении четырех поставленных Украине истребителей F-16.

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https://ria.ru/20240920/krym-1973751819.html

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одесская область, хмельницкая область, украина, джо байден, владимир зеленский, ван и (политик), f-16, в мире