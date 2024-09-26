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ВКС России нанесли удары по восьми местам базирования боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по восьми местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 26.09.2024
ВКС России нанесли удары по восьми местам базирования боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по восьми выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T22:13
2024-09-26T22:13
2024-09-26T22:13
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по восьми выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесли удары в пустынных районах провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор по восьми выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он.
https://ria.ru/20240916/spetsoperatsiya-1972956153.html
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россия, эт-танф, хомс (город), воздушно-космические силы россии, в мире
Россия, Эт-Танф, Хомс (город), Воздушно-космические силы России, В мире
ВКС России нанесли удары по восьми местам базирования боевиков в Сирии
ЦПВС: ВКС нанесли удары по восьми местам базирования боевиков из зоны Эт-Танф