https://ria.ru/20240926/vks-1974955592.html

ВКС России нанесли удары по восьми местам базирования боевиков в Сирии

ВКС России нанесли удары по восьми местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 26.09.2024

ВКС России нанесли удары по восьми местам базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по восьми выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T22:13

2024-09-26T22:13

2024-09-26T22:13

россия

эт-танф

хомс (город)

воздушно-космические силы россии

в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по восьми выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесли удары в пустынных районах провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор по восьми выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он.

https://ria.ru/20240916/spetsoperatsiya-1972956153.html

россия

эт-танф

хомс (город)

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россия, эт-танф, хомс (город), воздушно-космические силы россии, в мире