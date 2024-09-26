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Эксперт назвал справедливую цену за бутылку российского вина - РИА Новости, 26.09.2024
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10:08 26.09.2024 (обновлено: 10:09 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/vino-1974763971.html
Эксперт назвал справедливую цену за бутылку российского вина
Эксперт назвал справедливую цену за бутылку российского вина - РИА Новости, 26.09.2024
Эксперт назвал справедливую цену за бутылку российского вина
Бутылка качественного российского вина на полке магазина не должна стоить меньше 500 рублей, при этом доля стоимости самого вина не превышает 45%, остальное... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:08
2024-09-26T10:09
россия
испания
португалия
шамиль алиев
общество
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ДЕРБЕНТ, 26 сен - РИА Новости. Бутылка качественного российского вина на полке магазина не должна стоить меньше 500 рублей, при этом доля стоимости самого вина не превышает 45%, остальное приходится на бутылку, пробку, этикетку и другие производственные затраты, рассказал РИА Новости главный винодел компании "Дербент вино", входящей в Ассоциацию виноградарей и виноделов России, Шамиль Алиев. "Справедливая стоимость бутылки хорошего отечественного вина - не меньше 500 рублей. Однако в ритейле можно видеть вино и по 200 рублей, так как виноделы на разных этапах реализации вина вынуждены работать без заработка, чтобы попасть на полку магазина", - сказал он. При этом само вино занимает менее половины этой стоимости. "Больше 50% приходится на этикетку, бутылку, пробку, мюзле и другие расходные материалы, а также логистику", - пояснил винодел одного из крупнейших российских производителей вина. Российское виноделие пока все еще зависимо от импорта на некоторых этапах - так, пробку приходится везти из Испании и Португалии. Однако основной упаковочный материал в "Дербент вино" закупают у отечественных производителей. Трудностей с импортом материалов виноделы не испытывают, однако цены выросли в несколько раз - так, пробка теперь обходится в разы дороже. Эти расходы вместе с ростом акцизов некоторые компании вынуждены транслировать в конечную цену вина для потребителя. "В следующем году мы будем поднимать цены, но данное повышение не покроет рост затрат", - добавил Алиев. Однако эти траты компенсируются планами по наращиванию производства. Сейчас до четверти виноматериала компания поставляет другим российским компаниям, однако уже в ближайшем будущем винодельня планирует сократить объем таких поставок и увеличить объем производства готовой продукции.
https://ria.ru/20240423/vino-1941893175.html
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россия, испания, португалия, шамиль алиев, общество
Россия, Испания, Португалия, Шамиль Алиев, Общество
Эксперт назвал справедливую цену за бутылку российского вина

Бутылка качественного российского вина не должна стоить меньше 500 рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПавильон "Виноделие России"
Павильон Виноделие России - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Павильон "Виноделие России". Архивное фото
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ДЕРБЕНТ, 26 сен - РИА Новости. Бутылка качественного российского вина на полке магазина не должна стоить меньше 500 рублей, при этом доля стоимости самого вина не превышает 45%, остальное приходится на бутылку, пробку, этикетку и другие производственные затраты, рассказал РИА Новости главный винодел компании "Дербент вино", входящей в Ассоциацию виноградарей и виноделов России, Шамиль Алиев.
"Справедливая стоимость бутылки хорошего отечественного вина - не меньше 500 рублей. Однако в ритейле можно видеть вино и по 200 рублей, так как виноделы на разных этапах реализации вина вынуждены работать без заработка, чтобы попасть на полку магазина", - сказал он.
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При этом само вино занимает менее половины этой стоимости. "Больше 50% приходится на этикетку, бутылку, пробку, мюзле и другие расходные материалы, а также логистику", - пояснил винодел одного из крупнейших российских производителей вина.
Российское виноделие пока все еще зависимо от импорта на некоторых этапах - так, пробку приходится везти из Испании и Португалии. Однако основной упаковочный материал в "Дербент вино" закупают у отечественных производителей.
Трудностей с импортом материалов виноделы не испытывают, однако цены выросли в несколько раз - так, пробка теперь обходится в разы дороже. Эти расходы вместе с ростом акцизов некоторые компании вынуждены транслировать в конечную цену вина для потребителя. "В следующем году мы будем поднимать цены, но данное повышение не покроет рост затрат", - добавил Алиев.
Однако эти траты компенсируются планами по наращиванию производства. Сейчас до четверти виноматериала компания поставляет другим российским компаниям, однако уже в ближайшем будущем винодельня планирует сократить объем таких поставок и увеличить объем производства готовой продукции.
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