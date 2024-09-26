https://ria.ru/20240926/vino-1974763971.html

Эксперт назвал справедливую цену за бутылку российского вина

Эксперт назвал справедливую цену за бутылку российского вина - РИА Новости, 26.09.2024

Эксперт назвал справедливую цену за бутылку российского вина

Бутылка качественного российского вина на полке магазина не должна стоить меньше 500 рублей, при этом доля стоимости самого вина не превышает 45%, остальное... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:08

2024-09-26T10:08

2024-09-26T10:09

россия

испания

португалия

шамиль алиев

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908204908_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_54208f19eaa0e3f1006184b0e136be7e.jpg

ДЕРБЕНТ, 26 сен - РИА Новости. Бутылка качественного российского вина на полке магазина не должна стоить меньше 500 рублей, при этом доля стоимости самого вина не превышает 45%, остальное приходится на бутылку, пробку, этикетку и другие производственные затраты, рассказал РИА Новости главный винодел компании "Дербент вино", входящей в Ассоциацию виноградарей и виноделов России, Шамиль Алиев. "Справедливая стоимость бутылки хорошего отечественного вина - не меньше 500 рублей. Однако в ритейле можно видеть вино и по 200 рублей, так как виноделы на разных этапах реализации вина вынуждены работать без заработка, чтобы попасть на полку магазина", - сказал он. При этом само вино занимает менее половины этой стоимости. "Больше 50% приходится на этикетку, бутылку, пробку, мюзле и другие расходные материалы, а также логистику", - пояснил винодел одного из крупнейших российских производителей вина. Российское виноделие пока все еще зависимо от импорта на некоторых этапах - так, пробку приходится везти из Испании и Португалии. Однако основной упаковочный материал в "Дербент вино" закупают у отечественных производителей. Трудностей с импортом материалов виноделы не испытывают, однако цены выросли в несколько раз - так, пробка теперь обходится в разы дороже. Эти расходы вместе с ростом акцизов некоторые компании вынуждены транслировать в конечную цену вина для потребителя. "В следующем году мы будем поднимать цены, но данное повышение не покроет рост затрат", - добавил Алиев. Однако эти траты компенсируются планами по наращиванию производства. Сейчас до четверти виноматериала компания поставляет другим российским компаниям, однако уже в ближайшем будущем винодельня планирует сократить объем таких поставок и увеличить объем производства готовой продукции.

https://ria.ru/20240423/vino-1941893175.html

https://ria.ru/20240501/vino-1943250545.html

россия

испания

португалия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, испания, португалия, шамиль алиев, общество