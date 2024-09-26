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В Архангельской области ведут поиск пропавшего с радаров вертолета
В Архангельской области ведут поиск пропавшего с радаров вертолета - РИА Новости, 26.09.2024
В Архангельской области ведут поиск пропавшего с радаров вертолета
Поиск пропавшего с радаров в Архангельской области частного вертолета Robinson 44 ведут две наземные группы, сообщил в четверг РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:46
2024-09-26T18:46
2024-09-26T20:19
архангельская область
россия
происшествия
северо-западная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Поиск пропавшего с радаров в Архангельской области частного вертолета Robinson 44 ведут две наземные группы, сообщил в четверг РИА Новости представитель экстренных служб."Вертолет частный, полет не регистрировался. На поиск отправили две наземные поисковые группы", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что авиация не применяется из-за темного времени суток."На утро запланирован полет вертолета из архангельской авиабазы по происшествиям, вылет утром по готовности", - заключил собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что частный вертолёт Robinson 44 пропал с экранов радаров в Архангельской области, на борту воздушного судна, предварительно, находились два человека. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что, предварительно, пропавший вертолёт не предоставил план полёта в центр организации движения.Западное межрегиональное СУ СК на транспорте сообщило, что проверка в связи с пропажей частного вертолета ведется по статье о нарушении правил безопасности.
https://ria.ru/20240925/vertolet-1974524815.html
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архангельская область, россия, происшествия, северо-западная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Архангельская область, Россия, Происшествия, Северо-Западная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
В Архангельской области ведут поиск пропавшего с радаров вертолета
Под Архангельском две наземные группы ведут поиск пропавшего с радаров вертолета