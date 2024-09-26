https://ria.ru/20240926/vertolet-1974926661.html

В Архангельской области пропал с радаров частный вертолет

В Архангельской области пропал с радаров частный вертолет - РИА Новости, 26.09.2024

В Архангельской области пропал с радаров частный вертолет

В Архангельской области пропал частный вертолет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T18:13

2024-09-26T18:13

2024-09-26T19:08

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архангельская область

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Архангельской области пропал частный вертолет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."С экранов радаров пропала отметка частного вертолета Robinson 44, летевшего по маршруту Бычье — Карандашевская", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что на борту находились два человека.На земле машину ищут две группы, авиацию пока не поднимают из-за темноты. Планируется, что утром к поискам подключится вертолет архангельской авиабазы.Как сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, пропавший Robinson, по предварительным данным, не подавал план полета в центр организации воздушного движения.

https://ria.ru/20240925/vertolet-1974524815.html

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архангельск, происшествия, архангельская область, россия