https://ria.ru/20240926/vertolet-1974926661.html
В Архангельской области пропал с радаров частный вертолет
В Архангельской области пропал с радаров частный вертолет - РИА Новости, 26.09.2024
В Архангельской области пропал с радаров частный вертолет
В Архангельской области пропал частный вертолет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:13
2024-09-26T18:13
2024-09-26T19:08
архангельск
происшествия
архангельская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808912452_290:0:1024:413_1920x0_80_0_0_a7f2037d453137bc7dac219c4acedbd6.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Архангельской области пропал частный вертолет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."С экранов радаров пропала отметка частного вертолета Robinson 44, летевшего по маршруту Бычье — Карандашевская", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что на борту находились два человека.На земле машину ищут две группы, авиацию пока не поднимают из-за темноты. Планируется, что утром к поискам подключится вертолет архангельской авиабазы.Как сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, пропавший Robinson, по предварительным данным, не подавал план полета в центр организации воздушного движения.
https://ria.ru/20240925/vertolet-1974524815.html
архангельск
архангельская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808912452_334:0:996:497_1920x0_80_0_0_ffe4e1c6d5ca67e282b744856dbdffa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельск, происшествия, архангельская область, россия
Архангельск, Происшествия, Архангельская область, Россия
В Архангельской области пропал с радаров частный вертолет
Под Архангельском пропал с радаров вертолет Robinson 44 с двумя людьми на борту
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Архангельской области пропал частный вертолет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"С экранов радаров пропала отметка частного вертолета Robinson 44, летевшего по маршруту Бычье — Карандашевская", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту находились два человека.
На земле машину ищут две группы, авиацию пока не поднимают из-за темноты. Планируется, что утром к поискам подключится вертолет архангельской авиабазы.
Как сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, пропавший Robinson, по предварительным данным, не подавал план полета в центр организации воздушного движения.