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В Архангельской области пропал с радаров частный вертолет - РИА Новости, 26.09.2024
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18:13 26.09.2024 (обновлено: 19:08 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/vertolet-1974926661.html
В Архангельской области пропал с радаров частный вертолет
В Архангельской области пропал с радаров частный вертолет - РИА Новости, 26.09.2024
В Архангельской области пропал с радаров частный вертолет
В Архангельской области пропал частный вертолет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:13
2024-09-26T19:08
архангельск
происшествия
архангельская область
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Архангельской области пропал частный вертолет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."С экранов радаров пропала отметка частного вертолета Robinson 44, летевшего по маршруту Бычье — Карандашевская", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что на борту находились два человека.На земле машину ищут две группы, авиацию пока не поднимают из-за темноты. Планируется, что утром к поискам подключится вертолет архангельской авиабазы.Как сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, пропавший Robinson, по предварительным данным, не подавал план полета в центр организации воздушного движения.
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архангельск, происшествия, архангельская область, россия
Архангельск, Происшествия, Архангельская область, Россия
В Архангельской области пропал с радаров частный вертолет

Под Архангельском пропал с радаров вертолет Robinson 44 с двумя людьми на борту

CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Robinson R-44Вертолет Robinson 44
Вертолет Robinson 44 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Robinson R-44
Вертолет Robinson 44. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Архангельской области пропал частный вертолет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"С экранов радаров пропала отметка частного вертолета Robinson 44, летевшего по маршруту Бычье — Карандашевская", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту находились два человека.
На земле машину ищут две группы, авиацию пока не поднимают из-за темноты. Планируется, что утром к поискам подключится вертолет архангельской авиабазы.
Как сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, пропавший Robinson, по предварительным данным, не подавал план полета в центр организации воздушного движения.
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АрхангельскПроисшествияАрхангельская областьРоссия
 
 
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