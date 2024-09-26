https://ria.ru/20240926/vengriya-1974936079.html
В Венгрии открыли 29-й Международный книжный фестиваль с участием России
В Венгрии открыли 29-й Международный книжный фестиваль с участием России - РИА Новости, 26.09.2024
В Венгрии открыли 29-й Международный книжный фестиваль с участием России
Открытие 29-го Международного книжного фестиваля, в котором второй раз по приглашению Венгерской ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей принимает... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:09
2024-09-26T19:09
2024-09-26T20:10
россия
венгрия
дмитрий бак
"ельцин-центр"
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БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Открытие 29-го Международного книжного фестиваля, в котором второй раз по приглашению Венгерской ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей принимает участие Россия, состоялось в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости."Участие в фестивале ориентировано в первую очередь на венгерских читателей, издателей, переводчиков, работающих с русской литературой. Одна из важнейших задач российского участия – продемонстрировать венгерскому читателю и профессиональному сообществу, что большая литература в России не закончилась, например, на Шаламове, Булгакове или Платонове. Литературный процесс активно развивается, появляются новые имена, новые произведения", - сказала РИА Новости руководитель отдела издательских программ "Ельцин-центра", который является соорганизатором российского участия, Татьяна Восковская.По ее словам, одним из акцентов российской экспозиции являются произведения современных авторов, поэтому в рамках фестиваля пройдут презентации новых книг Дарьи Бобылевой, Хелены Побяржиной, Сергея Палия и Алексея Гравицкого.Как сообщила Восковская, на российском стенде представлена продукция порядка 55 издательств широкого профиля: детская литература, художественная и нон-фикшн, книги, посвященные культурному и историческому наследию России, ее традициям и обычаям.Особый акцент делается на 225-летний юбилей А.С. Пушкина и произведения "лейтенантской прозы", которым будет посвящен круглый стол с участием директора Государственного музея истории русской литературы Дмитрия Бака и выдающегося венгерского переводчика Йожефа Горетитя.По словам Восковской, ярким примером популяризации русской литературы в Венгрии является роман российского писателя Виктора Ремизова "Вечная мерзлота", который в прошлом году был представлен на фестивале, а в настоящее время готовится к изданию на венгерском языке.На фестивале представлены более 140 участников из многих, преимущественно европейских стран, а также писатели, переводчики и литературные объединения. Официальный организатор российского стенда "Книги из России" - некоммерческая организация "Институт перевода".В рамках фестиваля состоится также презентация сборников переводов русской литературы на венгерский язык участников переводческой мастерской в городе Лакителек.
https://ria.ru/20240926/astrakhan-1974939545.html
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россия, венгрия, дмитрий бак, "ельцин-центр"
Россия, Венгрия, Дмитрий Бак, "Ельцин-центр"
В Венгрии открыли 29-й Международный книжный фестиваль с участием России
В Будапеште открыли 29-й Международный книжный фестиваль с участием России
БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Открытие 29-го Международного книжного фестиваля, в котором второй раз по приглашению Венгерской ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей принимает участие Россия, состоялось в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.
"Участие в фестивале ориентировано в первую очередь на венгерских читателей, издателей, переводчиков, работающих с русской литературой. Одна из важнейших задач российского участия – продемонстрировать венгерскому читателю и профессиональному сообществу, что большая литература в России не закончилась, например, на Шаламове, Булгакове или Платонове. Литературный процесс активно развивается, появляются новые имена, новые произведения", - сказала РИА Новости руководитель отдела издательских программ "Ельцин-центра
", который является соорганизатором российского участия, Татьяна Восковская.
По ее словам, одним из акцентов российской экспозиции являются произведения современных авторов, поэтому в рамках фестиваля пройдут презентации новых книг Дарьи Бобылевой, Хелены Побяржиной, Сергея Палия и Алексея Гравицкого.
Как сообщила Восковская, на российском стенде представлена продукция порядка 55 издательств широкого профиля: детская литература, художественная и нон-фикшн, книги, посвященные культурному и историческому наследию России, ее традициям и обычаям.
Особый акцент делается на 225-летний юбилей А.С. Пушкина и произведения "лейтенантской прозы", которым будет посвящен круглый стол с участием директора Государственного музея истории русской литературы Дмитрия Бака
и выдающегося венгерского переводчика Йожефа Горетитя.
По словам Восковской, ярким примером популяризации русской литературы в Венгрии является роман российского писателя Виктора Ремизова "Вечная мерзлота", который в прошлом году был представлен на фестивале, а в настоящее время готовится к изданию на венгерском языке.
На фестивале представлены более 140 участников из многих, преимущественно европейских стран, а также писатели, переводчики и литературные объединения. Официальный организатор российского стенда "Книги из России" - некоммерческая организация "Институт перевода".
В рамках фестиваля состоится также презентация сборников переводов русской литературы на венгерский язык участников переводческой мастерской в городе Лакителек.