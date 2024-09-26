https://ria.ru/20240926/vengriya-1974738744.html
Венгрия выразила стремление тесно работать со странами БРИКС
Венгрия выразила стремление тесно работать со странами БРИКС - РИА Новости, 26.09.2024
Венгрия выразила стремление тесно работать со странами БРИКС
Будапешт хочет тесно работать со всеми странами, входящими в БРИКС, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T04:35
2024-09-26T04:35
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Будапешт хочет тесно работать со всеми странами, входящими в БРИКС, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Мы являемся государством-членом НАТО и ЕС, поэтому членство в БРИКС определенно не стоит на повестке дня. Но мы очень хотим тесно сотрудничать со всеми странами БРИКС", – сказал министр на полях Генассамблеи ООН. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, венгрия, будапешт, петер сийярто, брикс, евросоюз, нато, в мире
Россия, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, БРИКС, Евросоюз, НАТО, В мире
Венгрия выразила стремление тесно работать со странами БРИКС
Сийярто: Венгрия хочет тесно работать со странами БРИКС