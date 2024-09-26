https://ria.ru/20240926/usmanov-1974901471.html

ВАКС Украины разрешил конфисковать активы Алишера Усманова

ВАКС Украины разрешил конфисковать активы Алишера Усманова - РИА Новости, 26.09.2024

ВАКС Украины разрешил конфисковать активы Алишера Усманова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение конфисковать активы российского бизнесмена Алишера Усманова и его бизнес-партнеров, сообщила в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:43

2024-09-26T16:43

2024-09-26T18:10

украина

россия

алишер усманов

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

андрей скоч

facebook

служба безопасности украины

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение конфисковать активы российского бизнесмена Алишера Усманова и его бизнес-партнеров, сообщила в четверг замминистра юстиции страны Инна Богатых."Высший антикоррупционный суд Украины 25 сентября удовлетворил иск министерства юстиции Украины к российскому олигарху Алишеру Усманову и его бизнес-партнерам семье Скоч (Андрею, Владимиру и Варваре - ред.) и (Владимиру) Стершинскому, постановив взыскать их активы в пользу государства", - написала Богатых на своей странице в социальной сети Facebook*.В частности, как она уточнила, речь идет о 165 тысяче тонн железной руды, стоимостью более 2 миллиардов гривен (более 48,6 миллионов долларов), а также о 100% уставного капитала ООО "Петер-Сервис Украина" - IT-компании, которая раньше была под контролем Усманова.В июле министерство юстиции Украины подало иск в ВАКС о применении санкции, предусмотренной в рамках закона Украины "о санкциях" к Алишеру Усманову, Андрею Скочу (совладельцу холдинга USM), Владимиру Скочу, Варваре Скоч и Владимиру Стрешинскому.Вместе с тем немецкая газета Münchner Merkur на прошлой неделе фактически признала недостоверность опубликованной ею со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) информации о том, что задержанная в 2022 году партия железной руды "компании Усманова" якобы должна была доставляться в Россию контрабандой, имела преступное происхождение и предназначалась для российского ВПК. Статья с этими и рядом других утверждений была удалена по требованию адвокатов Усманова.Как заявляла пресс-служба Усманова, в период 2022-2024 годов ряд европейских, в первую очередь немецких, СМИ и общественных деятелей признали, что не могут доказать собственные утверждения в отношении Усманова и подписали заявления о прекращении противоправных действий. На данный момент в пользу российского бизнесмена уже сделано порядка 30 подобных заявлений.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240822/usmanov-1967846372.html

https://ria.ru/20240925/es-1974598742.html

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украина, россия, алишер усманов, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), андрей скоч, facebook, служба безопасности украины