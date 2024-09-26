https://ria.ru/20240926/uragan-1974914653.html

В США подсчитали приблизительный ущерб от урагана "Хелен"

В США подсчитали приблизительный ущерб от урагана "Хелен" - РИА Новости, 26.09.2024

В США подсчитали приблизительный ущерб от урагана "Хелен"

Ущерб от урагана "Хелен", приближающегося к побережью американского штата Флорида и усилившегося до второй категории, может составить более десяти миллиардов... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:33

2024-09-26T17:33

2024-09-26T17:55

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ущерб от урагана "Хелен", приближающегося к побережью американского штата Флорида и усилившегося до второй категории, может составить более десяти миллиардов долларов, свидетельствуют результаты анализа, проведенного страховым брокером Gallagher Re. Ранее телеканал ABC News сообщал, что многие образовательные и медицинские учреждения штата Флорида, который первым примет на себя удар урагана, приостановили деятельность и объявили эвакуацию. Ураган и экстремальные осадки, согласно прогнозу, также с наибольшей вероятностью затронут штаты Джорджия, Алабама и Северная и Южная Каролина. Газета Sol de Mexico сообщала, что ураган "Хелен" привел к сильным наводнениям, падению деревьев и отсутствию электричества в мексиканском городе Канкун. В отчете по возможным ущербам страхового брокера отмечается. что показатели ущерба могут измениться в зависимости от траектории направления шторма. "Учитывая, что "Хелен" охватывает очень большой радиус... частные страховые потери могут составить от трех до шести миллиардов долларов США... Если "Хелен" внезапно продвинется восточнее, к (городу во Флориде - ред.) Тампа, ущерб для частных и государственных страховых программ может составить более десяти миллиардов долларов", - говорится в опубликованном анализе. Как сообщил телеканал NBC News, сенатор от штата Флорида Рик Скотт призвал жителей штата, проживающих на побережье, срочно эвакуироваться, добавив, что дома и собственность не стоят того, чтобы за них погибать. По данным национального центра США по наблюдению за ураганами, "Хелен" присвоена вторая категория, максимальная скорость ветра составляет 160 километров в час, однако он может значительно усилиться перед обрушением на побережье Флориды. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

https://ria.ru/20240912/fransin-1972196147.html

https://ria.ru/20240925/polsha-1974554655.html

https://ria.ru/20240912/uragan-1972195880.html

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джорджия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, флорида, сша, джорджия