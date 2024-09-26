https://ria.ru/20240926/uragan-1974749161.html

Ураган "Хелен" привел к сильным наводнениям в Мексике

Ураган "Хелен" привел к сильным наводнениям в Мексике - РИА Новости, 26.09.2024

Ураган "Хелен" привел к сильным наводнениям в Мексике

Ураган "Хелен" привел к сильным наводнениям, падению деревьев и отсутствию электричества в мексиканском городе Канкун, сообщает газета Sol de Mexico. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:20

2024-09-26T08:20

2024-09-26T08:20

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ураган "Хелен" привел к сильным наводнениям, падению деревьев и отсутствию электричества в мексиканском городе Канкун, сообщает газета Sol de Mexico. "Проливные дожди, вызванные ураганом "Хелен"... привели к сильным наводнениям, поваленным деревьям и отсутствию электричества в городе Канкун", - говорится в публикации. По данным издания, в аэропорту Канкуна отменили 69 рейсов из-за последствий урагана. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

https://ria.ru/20240912/fransin-1972196147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, канкун, мексика