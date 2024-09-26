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Ураган "Хелен" привел к сильным наводнениям в Мексике - РИА Новости, 26.09.2024
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08:20 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/uragan-1974749161.html
Ураган "Хелен" привел к сильным наводнениям в Мексике
Ураган "Хелен" привел к сильным наводнениям в Мексике - РИА Новости, 26.09.2024
Ураган "Хелен" привел к сильным наводнениям в Мексике
Ураган "Хелен" привел к сильным наводнениям, падению деревьев и отсутствию электричества в мексиканском городе Канкун, сообщает газета Sol de Mexico. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T08:20
2024-09-26T08:20
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ураган "Хелен" привел к сильным наводнениям, падению деревьев и отсутствию электричества в мексиканском городе Канкун, сообщает газета Sol de Mexico. "Проливные дожди, вызванные ураганом "Хелен"... привели к сильным наводнениям, поваленным деревьям и отсутствию электричества в городе Канкун", - говорится в публикации. По данным издания, в аэропорту Канкуна отменили 69 рейсов из-за последствий урагана. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
https://ria.ru/20240912/fransin-1972196147.html
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в мире, канкун, мексика
В мире, Канкун, Мексика
Ураган "Хелен" привел к сильным наводнениям в Мексике

Ураган "Хелен" привел к наводнениям и отключениям электричества в Мексике

CC BY 2.0 / Kevin Hutchinson / Zipolite Пляж в Мексике
Пляж в Мексике - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
CC BY 2.0 / Kevin Hutchinson / Zipolite
Пляж в Мексике. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ураган "Хелен" привел к сильным наводнениям, падению деревьев и отсутствию электричества в мексиканском городе Канкун, сообщает газета Sol de Mexico.
"Проливные дожди, вызванные ураганом "Хелен"... привели к сильным наводнениям, поваленным деревьям и отсутствию электричества в городе Канкун", - говорится в публикации.
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По данным издания, в аэропорту Канкуна отменили 69 рейсов из-за последствий урагана.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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