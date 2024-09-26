https://ria.ru/20240926/ukrainsk-1974885533.html
В освобожденном в ДНР Украинске находятся до трех тысяч мирных жителей
В освобожденном в ДНР Украинске находятся до трех тысяч мирных жителей - РИА Новости, 26.09.2024
В освобожденном в ДНР Украинске находятся до трех тысяч мирных жителей
От полутора до трех тысяч мирных жителей находятся в освобожденном Украинске в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:55
2024-09-26T15:55
2024-09-26T17:28
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. От полутора до трех тысяч мирных жителей находятся в освобожденном Украинске в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram."На данный момент, по предварительным оценкам, в населенном пункте находятся от полутора до трех тысяч человек гражданского населения, им оказывается необходимая помощь", — сказал он в видеосообщении.Глава региона добавил, что сейчас жителям помогают военные, но вскоре профильные ведомства смогут приступить к выполнению всех мероприятий в рамках своей компетенции.Пушилин отметил, что Украинск имеет важное значение, поэтому ВСУ упирались и старались не допустить продвижения Вооруженных сил России.Минобороны сегодня подтвердило освобождение города.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html
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денис пушилин
В освобожденном в ДНР Украинске находятся до трех тысяч мирных жителей
Пушилин: в Украинске проживают до трех тысяч человек, им оказывается помощь