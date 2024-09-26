https://ria.ru/20240926/ukraina-1974949524.html
Сенатор опроверг заявления о причастности к продаваемому на Украине заводу
Сенатор опроверг заявления о причастности к продаваемому на Украине заводу - РИА Новости, 26.09.2024
Сенатор опроверг заявления о причастности к продаваемому на Украине заводу
Сенатор Сергей Калашник опроверг РИА Новости причастность к предприятию "Мотордеталь-Конотоп", выставляемому на продажу на Украине. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:07
2024-09-26T21:07
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сенатор Сергей Калашник опроверг РИА Новости причастность к предприятию "Мотордеталь-Конотоп", выставляемому на продажу на Украине. Ранее Фонд госимущества Украины заявил, что предприятие "Мотордеталь-Конотоп", якобы принадлежавшее члену Совета Федерации России Сергею Калашнику, выставят на продажу по стартовой цене 278,5 миллиона гривен (6,7 миллиона долларов). "Я не имею к этому предприятию никакого отношения", - сказал Калашник. Предприятие "Мотордеталь-Конотоп" находится в Сумской области, специализируется на производстве поршневых колец для двигателей внутреннего сгорания. Является одним из крупнейших на Украине.
https://ria.ru/20240610/zavod-1951971725.html
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украина, россия, сумская область, совет федерации рф, в мире
Украина, Россия, Сумская область, Совет Федерации РФ, В мире
Сенатор опроверг заявления о причастности к продаваемому на Украине заводу
Сенатор Калашник заявил, что не имеет отношения к заводу "Мотордеталь-Конотоп"