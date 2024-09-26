https://ria.ru/20240926/ukraina-1974911775.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.09.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской. Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:23

2024-09-26T17:23

2024-09-26T17:23

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сумская область

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской. Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более двух с половиной часов. В Харьковской области тревога раздалась в 15.26 мск. В 17.15 тревога распространилась на Полтавскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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полтавская область

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