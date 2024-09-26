https://ria.ru/20240926/ukraina-1974902172.html

Украина начнет получать средства из российских активов, заявили в Канаде

Украина начнет получать средства из российских активов, заявили в Канаде - РИА Новости, 26.09.2024

Украина начнет получать средства из российских активов, заявили в Канаде

Министр финансов Канады Христя Фриланд утверждает, что Украина в ближайшие месяцы начнет получать помощь через средства от замороженных российских активов. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:08

2024-09-26T17:08

2024-09-26T17:08

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Министр финансов Канады Христя Фриланд утверждает, что Украина в ближайшие месяцы начнет получать помощь через средства от замороженных российских активов. "Я уверена, что Украина начнет получать эти деньги в ближайшие месяцы. На данный момент мы обсуждаем только технические детали", - сказала Фриланд в интервью подкасту издания Politico. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. -0-

https://ria.ru/20240724/aktivy-1961604976.html

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украина, россия, канада, христя фриланд, антон силуанов, евросоюз, politico, g7, экономика, санкции в отношении россии