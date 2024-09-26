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Украина начнет получать средства из российских активов, заявили в Канаде - РИА Новости, 26.09.2024
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17:08 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974902172.html
Украина начнет получать средства из российских активов, заявили в Канаде
Украина начнет получать средства из российских активов, заявили в Канаде - РИА Новости, 26.09.2024
Украина начнет получать средства из российских активов, заявили в Канаде
Министр финансов Канады Христя Фриланд утверждает, что Украина в ближайшие месяцы начнет получать помощь через средства от замороженных российских активов. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:08
2024-09-26T17:08
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Министр финансов Канады Христя Фриланд утверждает, что Украина в ближайшие месяцы начнет получать помощь через средства от замороженных российских активов. "Я уверена, что Украина начнет получать эти деньги в ближайшие месяцы. На данный момент мы обсуждаем только технические детали", - сказала Фриланд в интервью подкасту издания Politico. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. -0-
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украина, россия, канада, христя фриланд, антон силуанов, евросоюз, politico, g7, экономика, санкции в отношении россии
Украина, Россия, Канада, Христя Фриланд, Антон Силуанов, Евросоюз, Politico, G7, Экономика, Санкции в отношении России
Украина начнет получать средства из российских активов, заявили в Канаде

Фриланд: Украина скоро начнет получать помощь от замороженных российских активов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Министр финансов Канады Христя Фриланд утверждает, что Украина в ближайшие месяцы начнет получать помощь через средства от замороженных российских активов.
"Я уверена, что Украина начнет получать эти деньги в ближайшие месяцы. На данный момент мы обсуждаем только технические детали", - сказала Фриланд в интервью подкасту издания Politico.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. -0-
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УкраинаРоссияКанадаХристя ФриландАнтон СилуановЕвросоюзPoliticoG7ЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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