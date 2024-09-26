https://ria.ru/20240926/ukraina-1974887098.html

Шмыгаль заявил о российских ударах по трем энергообъектам

Шмыгаль заявил о российских ударах по трем энергообъектам - РИА Новости, 26.09.2024

Шмыгаль заявил о российских ударах по трем энергообъектам

Премьер Украины Денис Шмыгаль утверждает, что во время массированной ночной атаки на украинскую энергетику три объекта передачи электроэнергии подверглись... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:03

2024-09-26T16:03

2024-09-26T16:03

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денис шмыгаль

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль утверждает, что во время массированной ночной атаки на украинскую энергетику три объекта передачи электроэнергии подверглись ударам, один из них расположен в Николаевской области. Ранее в четверг глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал о повреждении объекта энергетической инфраструктуры области. "Этой ночью (армия РФ - ред.) совершила очередную массированную атаку на украинскую энергетику, применив для этого дроны и ракеты. В частности, были атакованы три объекта передачи электроэнергии, один из них - в Николаевской области", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, не смотря на поражение объектов, энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, отключений электроснабжения не запланировано. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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