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Шмыгаль заявил о российских ударах по трем энергообъектам - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974887098.html
Шмыгаль заявил о российских ударах по трем энергообъектам
Шмыгаль заявил о российских ударах по трем энергообъектам - РИА Новости, 26.09.2024
Шмыгаль заявил о российских ударах по трем энергообъектам
Премьер Украины Денис Шмыгаль утверждает, что во время массированной ночной атаки на украинскую энергетику три объекта передачи электроэнергии подверглись... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:03
2024-09-26T16:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
денис шмыгаль
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль утверждает, что во время массированной ночной атаки на украинскую энергетику три объекта передачи электроэнергии подверглись ударам, один из них расположен в Николаевской области. Ранее в четверг глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал о повреждении объекта энергетической инфраструктуры области. "Этой ночью (армия РФ - ред.) совершила очередную массированную атаку на украинскую энергетику, применив для этого дроны и ракеты. В частности, были атакованы три объекта передачи электроэнергии, один из них - в Николаевской области", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, не смотря на поражение объектов, энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, отключений электроснабжения не запланировано. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240916/tes-1972557460.html
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в мире, украина, николаевская область, денис шмыгаль, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Шмыгаль заявил о российских ударах по трем энергообъектам

Шмыгаль: три энергообъекта в Николаевской области подверглись ударам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНовый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль утверждает, что во время массированной ночной атаки на украинскую энергетику три объекта передачи электроэнергии подверглись ударам, один из них расположен в Николаевской области.
Ранее в четверг глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал о повреждении объекта энергетической инфраструктуры области.
"Этой ночью (армия РФ - ред.) совершила очередную массированную атаку на украинскую энергетику, применив для этого дроны и ракеты. В частности, были атакованы три объекта передачи электроэнергии, один из них - в Николаевской области", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, не смотря на поражение объектов, энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, отключений электроснабжения не запланировано.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Последствия российского удара по украинской теплоэлектростанции - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
"Это замалчивают". Неожиданные последствия ударов по энергосистеме Украины
16 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаевская областьДенис ШмыгальВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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