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На Украине уничтожили четыре истребителя F-16, утверждает блогер - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974862415.html
На Украине уничтожили четыре истребителя F-16, утверждает блогер
На Украине уничтожили четыре истребителя F-16, утверждает блогер - РИА Новости, 26.09.2024
На Украине уничтожили четыре истребителя F-16, утверждает блогер
Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в четверг об уничтожении четырех истребителей F-16 на Украине. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:41
2024-09-26T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
анатолий шарий
сергей лебедев
сергей лавров
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в четверг об уничтожении четырех истребителей F-16 на Украине. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что удары нанесены по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где, предположительно, могли находиться F-16. "Сообщают, что в результате неожиданного удара - минус четыре F-16", - написал Шарий в своем Telegram-канале. При этом он не назвал источник информации и уточнил, что она проверяется. Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. США подтвердили, что боевые самолеты будут переданы после завершения обучения пилотов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240926/podpole-1974830837.html
https://ria.ru/20240923/unichtozhenie-1974158093.html
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в мире, украина, россия, сша, анатолий шарий, сергей лебедев, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Анатолий Шарий, Сергей Лебедев, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
На Украине уничтожили четыре истребителя F-16, утверждает блогер

Блогер Шарий заявил об уничтожении четырех истребителей F-16 на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в четверг об уничтожении четырех истребителей F-16 на Украине.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что удары нанесены по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где, предположительно, могли находиться F-16.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ, где могли находиться F-16
Вчера, 13:09
"Сообщают, что в результате неожиданного удара - минус четыре F-16", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
При этом он не назвал источник информации и уточнил, что она проверяется.
Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. США подтвердили, что боевые самолеты будут переданы после завершения обучения пилотов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШААнатолий ШарийСергей ЛебедевСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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