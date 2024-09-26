https://ria.ru/20240926/ukraina-1974862415.html

На Украине уничтожили четыре истребителя F-16, утверждает блогер

На Украине уничтожили четыре истребителя F-16, утверждает блогер - РИА Новости, 26.09.2024

На Украине уничтожили четыре истребителя F-16, утверждает блогер

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в четверг об уничтожении четырех истребителей F-16 на Украине. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:41

2024-09-26T14:41

2024-09-26T14:41

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в четверг об уничтожении четырех истребителей F-16 на Украине. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что удары нанесены по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где, предположительно, могли находиться F-16. "Сообщают, что в результате неожиданного удара - минус четыре F-16", - написал Шарий в своем Telegram-канале. При этом он не назвал источник информации и уточнил, что она проверяется. Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. США подтвердили, что боевые самолеты будут переданы после завершения обучения пилотов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240926/podpole-1974830837.html

https://ria.ru/20240923/unichtozhenie-1974158093.html

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