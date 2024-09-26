https://ria.ru/20240926/ukraina-1974781625.html

В Киеве и Ивано-Франковской области прогремели взрывы, пишут СМИ

В Киеве и Ивано-Франковской области прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2024

В Киеве и Ивано-Франковской области прогремели взрывы, пишут СМИ

Взрывы снова раздаются в Киеве и Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:34

2024-09-26T11:34

2024-09-26T11:34

специальная военная операция на украине

киев

ивано-франковская область

хмельницкая область

вооруженные силы рф

в мире

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970525723_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_85dad987eccee00a376ae28d8a1cb668.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Киеве и Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее в четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Киеве. "В Киеве слышна серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. По информации телеканала также взрывы раздаются в Хмельницкой области. На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240926/podpole-1974751082.html

киев

ивано-франковская область

хмельницкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, ивано-франковская область, хмельницкая область, вооруженные силы рф, в мире, сво