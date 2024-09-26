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В Киеве и Ивано-Франковской области прогремели взрывы, пишут СМИ
В Киеве и Ивано-Франковской области прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2024
В Киеве и Ивано-Франковской области прогремели взрывы, пишут СМИ
Взрывы снова раздаются в Киеве и Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:34
2024-09-26T11:34
2024-09-26T11:34
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Киеве и Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее в четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Киеве. "В Киеве слышна серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. По информации телеканала также взрывы раздаются в Хмельницкой области. На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев, ивано-франковская область, хмельницкая область, вооруженные силы рф, в мире, сво
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В Киеве и Ивано-Франковской области прогремели взрывы, пишут СМИ
ТСН: взрывы раздаются в Киеве и Ивано-Франковской области