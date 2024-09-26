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В Киеве и Ивано-Франковской области прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974781625.html
В Киеве и Ивано-Франковской области прогремели взрывы, пишут СМИ
В Киеве и Ивано-Франковской области прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2024
В Киеве и Ивано-Франковской области прогремели взрывы, пишут СМИ
Взрывы снова раздаются в Киеве и Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:34
2024-09-26T11:34
специальная военная операция на украине
киев
ивано-франковская область
хмельницкая область
вооруженные силы рф
в мире
сво
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Киеве и Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее в четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Киеве. "В Киеве слышна серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. По информации телеканала также взрывы раздаются в Хмельницкой области. На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240926/podpole-1974751082.html
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ивано-франковская область
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киев, ивано-франковская область, хмельницкая область, вооруженные силы рф, в мире, сво
Специальная военная операция на Украине, Киев, Ивано-Франковская область, Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ, В мире, СВО
В Киеве и Ивано-Франковской области прогремели взрывы, пишут СМИ

ТСН: взрывы раздаются в Киеве и Ивано-Франковской области

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный . Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Киеве и Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
Ранее в четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Киеве.
"В Киеве слышна серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
По информации телеканала также взрывы раздаются в Хмельницкой области.
На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевИвано-Франковская областьХмельницкая областьВооруженные силы РФВ миреСВО
 
 
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