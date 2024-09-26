https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html

Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины

Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины - РИА Новости, 26.09.2024

Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины

Владимир Зеленский будет вынужден подписать безоговорочную капитуляцию, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:22

2024-09-26T10:22

2024-09-26T10:24

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

владимир зеленский

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

днр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский будет вынужден подписать безоговорочную капитуляцию, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.По его словам, ВСУ оказались в очень тяжелом положении на разных участках фронта в ДНР и вынуждены отступать."Я думаю, что если дела будут обстоять так же, то просроченный (бывший президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. Ред.), который поехал в Америку, чтобы опять поползать на коленях перед хозяевами — какое бы ему ни дали добро, — в конечном итоге окажется перед выбором, что ему надо будет подписывать безоговорочную капитуляцию", — заявил Алаудинов.Как отметил генерал, российские войска уверенно продвигаются вперед, укрепляются и намерены идти еще дальше.В среду в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР. Накануне в ведомстве заявили, что ВС России нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак. Потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих.

https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html

https://ria.ru/20240926/ugledar-1974751304.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, днр, донецкая народная республика, апты алаудинов