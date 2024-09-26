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Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 26.09.2024 (обновлено: 10:24 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html
Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины
Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины - РИА Новости, 26.09.2024
Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины
Владимир Зеленский будет вынужден подписать безоговорочную капитуляцию, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:22
2024-09-26T10:24
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
владимир зеленский
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
днр
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский будет вынужден подписать безоговорочную капитуляцию, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.По его словам, ВСУ оказались в очень тяжелом положении на разных участках фронта в ДНР и вынуждены отступать."Я думаю, что если дела будут обстоять так же, то просроченный (бывший президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. Ред.), который поехал в Америку, чтобы опять поползать на коленях перед хозяевами — какое бы ему ни дали добро, — в конечном итоге окажется перед выбором, что ему надо будет подписывать безоговорочную капитуляцию", — заявил Алаудинов.Как отметил генерал, российские войска уверенно продвигаются вперед, укрепляются и намерены идти еще дальше.В среду в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР. Накануне в ведомстве заявили, что ВС России нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак. Потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих.
https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html
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безопасность, украина, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, днр, донецкая народная республика, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ДНР, Донецкая Народная Республика, Апты Алаудинов
Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины

Алаудинов: Зеленский подпишет безоговорочную капитуляцию

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский будет вынужден подписать безоговорочную капитуляцию, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.
По его словам, ВСУ оказались в очень тяжелом положении на разных участках фронта в ДНР и вынуждены отступать.
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"Я думаю, что если дела будут обстоять так же, то просроченный (бывший президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. Ред.), который поехал в Америку, чтобы опять поползать на коленях перед хозяевами — какое бы ему ни дали добро, — в конечном итоге окажется перед выбором, что ему надо будет подписывать безоговорочную капитуляцию", — заявил Алаудинов.
Как отметил генерал, российские войска уверенно продвигаются вперед, укрепляются и намерены идти еще дальше.
В среду в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР. Накануне в ведомстве заявили, что ВС России нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак. Потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДНРДонецкая Народная РеспубликаАпты Алаудинов
 
 
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