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Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины
Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины - РИА Новости, 26.09.2024
Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины
Владимир Зеленский будет вынужден подписать безоговорочную капитуляцию, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:22
2024-09-26T10:22
2024-09-26T10:24
специальная военная операция на украине
безопасность
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владимир зеленский
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский будет вынужден подписать безоговорочную капитуляцию, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.По его словам, ВСУ оказались в очень тяжелом положении на разных участках фронта в ДНР и вынуждены отступать."Я думаю, что если дела будут обстоять так же, то просроченный (бывший президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. Ред.), который поехал в Америку, чтобы опять поползать на коленях перед хозяевами — какое бы ему ни дали добро, — в конечном итоге окажется перед выбором, что ему надо будет подписывать безоговорочную капитуляцию", — заявил Алаудинов.Как отметил генерал, российские войска уверенно продвигаются вперед, укрепляются и намерены идти еще дальше.В среду в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР. Накануне в ведомстве заявили, что ВС России нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак. Потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ДНР, Донецкая Народная Республика, Апты Алаудинов
Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины
Алаудинов: Зеленский подпишет безоговорочную капитуляцию