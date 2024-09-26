Рейтинг@Mail.ru
Киев тратит все свои силы на Курское направление, сообщил пленный - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974741772.html
Киев тратит все свои силы на Курское направление, сообщил пленный
Киев тратит все свои силы на Курское направление, сообщил пленный - РИА Новости, 26.09.2024
Киев тратит все свои силы на Курское направление, сообщил пленный
Пленный украинский десантник сообщил, что киевское командование тратит все имеющиеся у него силы на курское направление в ущерб всем прочим участкам фронта,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T06:05
2024-09-26T06:05
специальная военная операция на украине
россия
киев
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495589_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae076da5140f21d561af4f5f7a15ffc5.jpg
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Пленный украинский десантник сообщил, что киевское командование тратит все имеющиеся у него силы на курское направление в ущерб всем прочим участкам фронта, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур. "Украинский военный показал, что все силы Киев сейчас тратит на курское направление в ущерб всем прочим участкам фронта. Пленный десантник отказался от обмена, потому что опасается, что его опять отправят на фронт", - сказал собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240925/zhurnalistka-1974713341.html
https://ria.ru/20240926/akhmat-1974726376.html
россия
киев
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d743bbb6c75b63dc23eb07a79adc4e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев тратит все свои силы на Курское направление, сообщил пленный

Пленный: Украина тратит все свои силы на Курское направление в ущерб другим

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Пленный украинский десантник сообщил, что киевское командование тратит все имеющиеся у него силы на курское направление в ущерб всем прочим участкам фронта, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Украинский военный показал, что все силы Киев сейчас тратит на курское направление в ущерб всем прочим участкам фронта. Пленный десантник отказался от обмена, потому что опасается, что его опять отправят на фронт", - сказал собеседник агентства.
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Курской области незаконно побывала журналистка France24
Вчера, 21:28
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Алаудинов рассказал об успехах "Ахмата" в Курской области
00:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала