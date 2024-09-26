https://ria.ru/20240926/ukraina-1974741772.html

Киев тратит все свои силы на Курское направление, сообщил пленный

Киев тратит все свои силы на Курское направление, сообщил пленный - РИА Новости, 26.09.2024

Киев тратит все свои силы на Курское направление, сообщил пленный

Пленный украинский десантник сообщил, что киевское командование тратит все имеющиеся у него силы на курское направление в ущерб всем прочим участкам фронта,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T06:05

2024-09-26T06:05

2024-09-26T06:05

специальная военная операция на украине

россия

киев

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

в мире

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Пленный украинский десантник сообщил, что киевское командование тратит все имеющиеся у него силы на курское направление в ущерб всем прочим участкам фронта, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур. "Украинский военный показал, что все силы Киев сейчас тратит на курское направление в ущерб всем прочим участкам фронта. Пленный десантник отказался от обмена, потому что опасается, что его опять отправят на фронт", - сказал собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240925/zhurnalistka-1974713341.html

https://ria.ru/20240926/akhmat-1974726376.html

россия

киев

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россия, киев, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире