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В конгрессе пришли в ярость из-за нового подарка Байдена Украине
В конгрессе пришли в ярость из-за нового подарка Байдена Украине - РИА Новости, 26.09.2024
В конгрессе пришли в ярость из-за нового подарка Байдена Украине
Новый многомиллиардный пакет помощи Украине показывает, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят интересы своего народа на последнее... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T05:39
2024-09-26T05:39
2024-09-26T05:39
специальная военная операция на украине
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украина
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камала харрис
марджори тейлор грин
палата представителей сша
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Новый многомиллиардный пакет помощи Украине показывает, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят интересы своего народа на последнее место, такое мнение выразила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети X."Джо Байден и Камала Харрис дают очередные шесть миллиардов долларов Украине, в то время как многие американцы не могут позволить себе продукты. <...> У демократов Америка на последнем месте", — написала она.Как сообщало ранее агентство Reuters, США планируют объявить о выделении Украине почти восьми миллиардов долларов после встречи Байдена с Владимиром Зеленским в четверг.В эту сумму войдут 5,6 миллиарда долларов, предназначенные для закупки оружия со складов Пентагона. Американское правительство может использовать эти деньги до 30 сентября. Ранее конгресс отказался продлить срок в законе о временном бюджете США, несмотря на просьбы Белого дома.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Камала Харрис, Марджори Тейлор Грин, Палата представителей США
В конгрессе пришли в ярость из-за нового подарка Байдена Украине
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