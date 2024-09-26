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В конгрессе пришли в ярость из-за нового подарка Байдена Украине - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974740915.html
В конгрессе пришли в ярость из-за нового подарка Байдена Украине
В конгрессе пришли в ярость из-за нового подарка Байдена Украине - РИА Новости, 26.09.2024
В конгрессе пришли в ярость из-за нового подарка Байдена Украине
Новый многомиллиардный пакет помощи Украине показывает, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят интересы своего народа на последнее... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T05:39
2024-09-26T05:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
камала харрис
марджори тейлор грин
палата представителей сша
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Новый многомиллиардный пакет помощи Украине показывает, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят интересы своего народа на последнее место, такое мнение выразила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети X."Джо Байден и Камала Харрис дают очередные шесть миллиардов долларов Украине, в то время как многие американцы не могут позволить себе продукты. &lt;...&gt; У демократов Америка на последнем месте", — написала она.Как сообщало ранее агентство Reuters, США планируют объявить о выделении Украине почти восьми миллиардов долларов после встречи Байдена с Владимиром Зеленским в четверг.В эту сумму войдут 5,6 миллиарда долларов, предназначенные для закупки оружия со складов Пентагона. Американское правительство может использовать эти деньги до 30 сентября. Ранее конгресс отказался продлить срок в законе о временном бюджете США, несмотря на просьбы Белого дома.
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974732511.html
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в мире, украина, сша, джо байден, камала харрис, марджори тейлор грин, палата представителей сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Камала Харрис, Марджори Тейлор Грин, Палата представителей США
В конгрессе пришли в ярость из-за нового подарка Байдена Украине

Конгрессвумен Грин: Байден финансирует Украину, пока американцы страдают

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Новый многомиллиардный пакет помощи Украине показывает, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят интересы своего народа на последнее место, такое мнение выразила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети X.
"Джо Байден и Камала Харрис дают очередные шесть миллиардов долларов Украине, в то время как многие американцы не могут позволить себе продукты. <...> У демократов Америка на последнем месте", — написала она.
Как сообщало ранее агентство Reuters, США планируют объявить о выделении Украине почти восьми миллиардов долларов после встречи Байдена с Владимиром Зеленским в четверг.
В эту сумму войдут 5,6 миллиарда долларов, предназначенные для закупки оружия со складов Пентагона. Американское правительство может использовать эти деньги до 30 сентября. Ранее конгресс отказался продлить срок в законе о временном бюджете США, несмотря на просьбы Белого дома.
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Держаться подальше". В конгрессе США жестко ответили на выпад Зеленского
01:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденКамала ХаррисМарджори Тейлор ГринПалата представителей США
 
 
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