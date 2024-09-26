https://ria.ru/20240926/ukraina-1974740915.html

В конгрессе пришли в ярость из-за нового подарка Байдена Украине

В конгрессе пришли в ярость из-за нового подарка Байдена Украине - РИА Новости, 26.09.2024

В конгрессе пришли в ярость из-за нового подарка Байдена Украине

Новый многомиллиардный пакет помощи Украине показывает, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят интересы своего народа на последнее... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T05:39

2024-09-26T05:39

2024-09-26T05:39

специальная военная операция на украине

в мире

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джо байден

камала харрис

марджори тейлор грин

палата представителей сша

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Новый многомиллиардный пакет помощи Украине показывает, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят интересы своего народа на последнее место, такое мнение выразила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети X."Джо Байден и Камала Харрис дают очередные шесть миллиардов долларов Украине, в то время как многие американцы не могут позволить себе продукты. <...> У демократов Америка на последнем месте", — написала она.Как сообщало ранее агентство Reuters, США планируют объявить о выделении Украине почти восьми миллиардов долларов после встречи Байдена с Владимиром Зеленским в четверг.В эту сумму войдут 5,6 миллиарда долларов, предназначенные для закупки оружия со складов Пентагона. Американское правительство может использовать эти деньги до 30 сентября. Ранее конгресс отказался продлить срок в законе о временном бюджете США, несмотря на просьбы Белого дома.

https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974732511.html

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в мире, украина, сша, джо байден, камала харрис, марджори тейлор грин, палата представителей сша