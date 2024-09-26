https://ria.ru/20240926/ukraina-1974730227.html

СМИ: новый план Зеленского обеспокоил администрацию Байдена

СМИ: новый план Зеленского обеспокоил администрацию Байдена - РИА Новости, 26.09.2024

СМИ: новый план Зеленского обеспокоил администрацию Байдена

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что в так называемом "плане победы" Владимира Зеленского нет всеобъемлющей стратегии и он представляет РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T01:03

2024-09-26T01:03

2024-09-26T01:54

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что в так называемом "плане победы" Владимира Зеленского нет всеобъемлющей стратегии и он представляет собой не более чем "переупакованную" просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников."Администрация (Джо) Байдена обеспокоена тем, что план по победе... не имеет всеобъемлющей стратегии и является не более чем переупакованной просьбой о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты дальнего радиуса действия", — говорится в публикации.По данным газеты, американские и европейские чиновники считают, что план не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно с учетом того, что российские войска добиваются успеха по поле боя."Я не впечатлен, в нем нет ничего нового", — приводит издание слова одного из чиновников. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.

https://ria.ru/20240925/plan-1974592369.html

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974570626.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков