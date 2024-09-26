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СМИ: новый план Зеленского обеспокоил администрацию Байдена - РИА Новости, 26.09.2024
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01:03 26.09.2024 (обновлено: 01:54 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974730227.html
СМИ: новый план Зеленского обеспокоил администрацию Байдена
СМИ: новый план Зеленского обеспокоил администрацию Байдена - РИА Новости, 26.09.2024
СМИ: новый план Зеленского обеспокоил администрацию Байдена
Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что в так называемом "плане победы" Владимира Зеленского нет всеобъемлющей стратегии и он представляет РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T01:03
2024-09-26T01:54
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что в так называемом "плане победы" Владимира Зеленского нет всеобъемлющей стратегии и он представляет собой не более чем "переупакованную" просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.&quot;Администрация (Джо) Байдена обеспокоена тем, что план по победе... не имеет всеобъемлющей стратегии и является не более чем переупакованной просьбой о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты дальнего радиуса действия&quot;, — говорится в публикации.По данным газеты, американские и европейские чиновники считают, что план не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно с учетом того, что российские войска добиваются успеха по поле боя."Я не впечатлен, в нем нет ничего нового", — приводит издание слова одного из чиновников. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
https://ria.ru/20240925/plan-1974592369.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дмитрий Песков
СМИ: новый план Зеленского обеспокоил администрацию Байдена

WSJ: в США выявили в плане Зеленского "переупаковку" старых просьб об оружии

© AP Photo / Seth WenigВладимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что в так называемом "плане победы" Владимира Зеленского нет всеобъемлющей стратегии и он представляет собой не более чем "переупакованную" просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«

"Администрация (Джо) Байдена обеспокоена тем, что план по победе... не имеет всеобъемлющей стратегии и является не более чем переупакованной просьбой о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты дальнего радиуса действия", — говорится в публикации.

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По данным газеты, американские и европейские чиновники считают, что план не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно с учетом того, что российские войска добиваются успеха по поле боя.
"Я не впечатлен, в нем нет ничего нового", — приводит издание слова одного из чиновников.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
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