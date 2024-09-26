СМИ: новый план Зеленского обеспокоил администрацию Байдена
WSJ: в США выявили в плане Зеленского "переупаковку" старых просьб об оружии
© AP Photo / Seth WenigВладимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Seth Wenig
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что в так называемом "плане победы" Владимира Зеленского нет всеобъемлющей стратегии и он представляет собой не более чем "переупакованную" просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
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"Администрация (Джо) Байдена обеспокоена тем, что план по победе... не имеет всеобъемлющей стратегии и является не более чем переупакованной просьбой о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты дальнего радиуса действия", — говорится в публикации.
По данным газеты, американские и европейские чиновники считают, что план не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно с учетом того, что российские войска добиваются успеха по поле боя.
"Я не впечатлен, в нем нет ничего нового", — приводит издание слова одного из чиновников.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.