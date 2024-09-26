https://ria.ru/20240926/ukraina-1974727142.html
Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 375 миллионов долларов
Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 375 миллионов долларов - РИА Новости, 26.09.2024
Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 375 миллионов долларов
Президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов, следует из распространенного пресс-службой Белого дома меморандума. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T00:34
2024-09-26T00:34
2024-09-26T00:43
украина
в мире
россия
джо байден
нато
сергей лавров
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_11f989cbc789d4eee23dd46680ff8769.jpg
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов, следует из распространенного пресс-службой Белого дома меморандума.Как говорится в документе, Байден поручает выделить "до 375 миллионов долларов в виде оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также обучения".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240925/ssha-1974683406.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_1efecee07513bc71cf53f5378ac699b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, джо байден, нато, сергей лавров, сша
Украина, В мире, Россия, Джо Байден, НАТО, Сергей Лавров, США
Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 375 миллионов долларов
Байден объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $375 миллионов