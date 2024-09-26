https://ria.ru/20240926/ukraina-1974727142.html

Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 375 миллионов долларов

Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 375 миллионов долларов - РИА Новости, 26.09.2024

Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 375 миллионов долларов

Президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов, следует из распространенного пресс-службой Белого дома меморандума. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T00:34

2024-09-26T00:34

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов, следует из распространенного пресс-службой Белого дома меморандума.Как говорится в документе, Байден поручает выделить "до 375 миллионов долларов в виде оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также обучения".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240925/ssha-1974683406.html

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украина, в мире, россия, джо байден, нато, сергей лавров, сша