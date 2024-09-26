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Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 375 миллионов долларов - РИА Новости, 26.09.2024
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00:34 26.09.2024 (обновлено: 00:43 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974727142.html
Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 375 миллионов долларов
Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 375 миллионов долларов - РИА Новости, 26.09.2024
Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 375 миллионов долларов
Президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов, следует из распространенного пресс-службой Белого дома меморандума. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T00:34
2024-09-26T00:43
украина
в мире
россия
джо байден
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сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов, следует из распространенного пресс-службой Белого дома меморандума.Как говорится в документе, Байден поручает выделить "до 375 миллионов долларов в виде оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также обучения".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, в мире, россия, джо байден, нато, сергей лавров, сша
Украина, В мире, Россия, Джо Байден, НАТО, Сергей Лавров, США
Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 375 миллионов долларов

Байден объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $375 миллионов

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов, следует из распространенного пресс-службой Белого дома меморандума.
Как говорится в документе, Байден поручает выделить "до 375 миллионов долларов в виде оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также обучения".
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Республиканцы потребовали публикации стратегии США по Украине
Вчера, 18:07
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
УкраинаВ миреРоссияДжо БайденНАТОСергей ЛавровСША
 
 
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