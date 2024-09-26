https://ria.ru/20240926/ugledar-1974783494.html

Подразделения ВСУ отступают на окраины Угледара, заявил Рогов

Подразделения ВСУ отступают на окраины Угледара, заявил Рогов - РИА Новости, 26.09.2024

Подразделения ВСУ отступают на окраины Угледара, заявил Рогов

Значительная часть подразделений ВСУ отступает на западные окраины города Угледар в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:21

2024-09-26T11:21

2024-09-26T11:22

специальная военная операция на украине

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россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Значительная часть подразделений ВСУ отступает на западные окраины города Угледар в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ пытаются выводить из Угледара, оказавшегося в "клещах" российских войск, свои ударные группы, ротация подразделений противника фактически невозможна. По его словам, ситуация в Угледаре для 72-й бригады ВСУ складывается критическая. По словам Рогова, украинские военные в Угледаре стараются избегать ближних боев, задействуя дроны и артиллерию. "Значительная часть подразделений ВСУ отступает на западные окраины города и за него. Одним из наших тактических успехов является перерезание каналов поставок оружия и сил противника в сам Угледар", - сказал он. "Нашими войсками взято под контроль уже не менее трети территории города", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, угледар, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины