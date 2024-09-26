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Подразделения ВСУ отступают на окраины Угледара, заявил Рогов - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 26.09.2024 (обновлено: 11:22 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/ugledar-1974783494.html
Подразделения ВСУ отступают на окраины Угледара, заявил Рогов
Подразделения ВСУ отступают на окраины Угледара, заявил Рогов - РИА Новости, 26.09.2024
Подразделения ВСУ отступают на окраины Угледара, заявил Рогов
Значительная часть подразделений ВСУ отступает на западные окраины города Угледар в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:21
2024-09-26T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Значительная часть подразделений ВСУ отступает на западные окраины города Угледар в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ пытаются выводить из Угледара, оказавшегося в "клещах" российских войск, свои ударные группы, ротация подразделений противника фактически невозможна. По его словам, ситуация в Угледаре для 72-й бригады ВСУ складывается критическая. По словам Рогова, украинские военные в Угледаре стараются избегать ближних боев, задействуя дроны и артиллерию. "Значительная часть подразделений ВСУ отступает на западные окраины города и за него. Одним из наших тактических успехов является перерезание каналов поставок оружия и сил противника в сам Угледар", - сказал он. "Нашими войсками взято под контроль уже не менее трети территории города", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html
угледар
донецкая народная республика
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в мире, угледар, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Подразделения ВСУ отступают на окраины Угледара, заявил Рогов

Рогов: часть подразделений ВСУ отступают на западные окраины Угледара

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Значительная часть подразделений ВСУ отступает на западные окраины города Угледар в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ пытаются выводить из Угледара, оказавшегося в "клещах" российских войск, свои ударные группы, ротация подразделений противника фактически невозможна. По его словам, ситуация в Угледаре для 72-й бригады ВСУ складывается критическая.
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По словам Рогова, украинские военные в Угледаре стараются избегать ближних боев, задействуя дроны и артиллерию.
"Значительная часть подразделений ВСУ отступает на западные окраины города и за него. Одним из наших тактических успехов является перерезание каналов поставок оружия и сил противника в сам Угледар", - сказал он.
"Нашими войсками взято под контроль уже не менее трети территории города", - добавил собеседник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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