https://ria.ru/20240926/ucheniya-1974908451.html
Япония проведет крупномасштабные военные учения с США
Япония проведет крупномасштабные военные учения с США - РИА Новости, 26.09.2024
Япония проведет крупномасштабные военные учения с США
Япония проведет крупномасштабные учения с США Keen Sword-25 с участием 45 тысяч военных, сообщило министерство обороны страны. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:10
2024-09-26T17:10
2024-09-26T17:10
в мире
япония
сша
кумамото (префектура)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149567/38/1495673874_0:353:5115:3230_1920x0_80_0_0_52b3528022bf91cfb37a2f70c1590ae8.jpg
ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Япония проведет крупномасштабные учения с США Keen Sword-25 с участием 45 тысяч военных, сообщило министерство обороны страны. Учения пройдут в течение 10 дней с 23 октября. В ходе учений будут использованы военные базы сил самообороны и вооруженных сил США, а также гражданские аэропорты и порты. Министерство обороны не уточняет, о каких именно гражданских объектах идет речь, но, согласно ранее принятым решениям правительства об "аэропортах и портах определенного использования", речь идёт о 28 объектах гражданской инфраструктуры, которые в случае необходимости могут использоваться для военных нужд и эвакуации. Так, согласно данным телеканала NHK, в аэропорту Кумамото и Нагасаки впервые пройдут учения по взлету и посадке истребителей, в аэропорту Кита-Кюсю будут развернуты патрульные самолеты военно-морских сил самообороны, а в аэропорту Наха впервые совершат полеты транспортные самолеты и конвертопланы Osprey сухопутных сил самообороны. Кроме того, в портах Томакомаи и Кусиро на Хоккайдо проведут тренировки по транспортировке личного состава сил самообороны и американских военных, а в порту Исигаки на Окинаве - по дозаправке кораблей морских сил самообороны. Также планируются учения по отработке доставки большого числа раненых с удаленных островов Нансэй, которые ближе всего расположены к Тайваню, в больницу острова Хонсю. В учениях будет задействовано 33 тысячи сотрудников, 30 кораблей и 250 самолетов сил самообороны Японии и 12 тысяч военных, 10 кораблей и 120 самолетов США.
https://ria.ru/20240926/knr-1974787591.html
https://ria.ru/20240925/flot-1974651868.html
япония
сша
кумамото (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149567/38/1495673874_169:0:4946:3583_1920x0_80_0_0_21e2934b4b539ae47f5ba93c98702292.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, кумамото (префектура)
В мире, Япония, США, Кумамото (префектура)
Япония проведет крупномасштабные военные учения с США
Япония проведет учения с США Keen Sword-25 с 45 тысячами военных
ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Япония проведет крупномасштабные учения с США Keen Sword-25 с участием 45 тысяч военных, сообщило министерство обороны страны.
Учения пройдут в течение 10 дней с 23 октября.
В ходе учений будут использованы военные базы сил самообороны и вооруженных сил США, а также гражданские аэропорты и порты. Министерство обороны не уточняет, о каких именно гражданских объектах идет речь, но, согласно ранее принятым решениям правительства об "аэропортах и портах определенного использования", речь идёт о 28 объектах гражданской инфраструктуры, которые в случае необходимости могут использоваться для военных нужд и эвакуации.
Так, согласно данным телеканала NHK, в аэропорту Кумамото
и Нагасаки
впервые пройдут учения по взлету и посадке истребителей, в аэропорту Кита-Кюсю будут развернуты патрульные самолеты военно-морских сил самообороны, а в аэропорту Наха
впервые совершат полеты транспортные самолеты и конвертопланы Osprey сухопутных сил самообороны.
Кроме того, в портах Томакомаи и Кусиро на Хоккайдо
проведут тренировки по транспортировке личного состава сил самообороны и американских военных, а в порту Исигаки на Окинаве
- по дозаправке кораблей морских сил самообороны. Также планируются учения по отработке доставки большого числа раненых с удаленных островов Нансэй, которые ближе всего расположены к Тайваню
, в больницу острова Хонсю
.
В учениях будет задействовано 33 тысячи сотрудников, 30 кораблей и 250 самолетов сил самообороны Японии и 12 тысяч военных, 10 кораблей и 120 самолетов США.