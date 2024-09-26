https://ria.ru/20240926/ucheniya-1974908451.html

Япония проведет крупномасштабные военные учения с США

Япония проведет крупномасштабные военные учения с США - РИА Новости, 26.09.2024

Япония проведет крупномасштабные военные учения с США

Япония проведет крупномасштабные учения с США Keen Sword-25 с участием 45 тысяч военных, сообщило министерство обороны страны. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:10

2024-09-26T17:10

2024-09-26T17:10

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япония

сша

кумамото (префектура)

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ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Япония проведет крупномасштабные учения с США Keen Sword-25 с участием 45 тысяч военных, сообщило министерство обороны страны. Учения пройдут в течение 10 дней с 23 октября. В ходе учений будут использованы военные базы сил самообороны и вооруженных сил США, а также гражданские аэропорты и порты. Министерство обороны не уточняет, о каких именно гражданских объектах идет речь, но, согласно ранее принятым решениям правительства об "аэропортах и портах определенного использования", речь идёт о 28 объектах гражданской инфраструктуры, которые в случае необходимости могут использоваться для военных нужд и эвакуации. Так, согласно данным телеканала NHK, в аэропорту Кумамото и Нагасаки впервые пройдут учения по взлету и посадке истребителей, в аэропорту Кита-Кюсю будут развернуты патрульные самолеты военно-морских сил самообороны, а в аэропорту Наха впервые совершат полеты транспортные самолеты и конвертопланы Osprey сухопутных сил самообороны. Кроме того, в портах Томакомаи и Кусиро на Хоккайдо проведут тренировки по транспортировке личного состава сил самообороны и американских военных, а в порту Исигаки на Окинаве - по дозаправке кораблей морских сил самообороны. Также планируются учения по отработке доставки большого числа раненых с удаленных островов Нансэй, которые ближе всего расположены к Тайваню, в больницу острова Хонсю. В учениях будет задействовано 33 тысячи сотрудников, 30 кораблей и 250 самолетов сил самообороны Японии и 12 тысяч военных, 10 кораблей и 120 самолетов США.

https://ria.ru/20240926/knr-1974787591.html

https://ria.ru/20240925/flot-1974651868.html

япония

сша

кумамото (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония, сша, кумамото (префектура)