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Япония проведет крупномасштабные военные учения с США - РИА Новости, 26.09.2024
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17:10 26.09.2024
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Япония проведет крупномасштабные военные учения с США
Япония проведет крупномасштабные военные учения с США - РИА Новости, 26.09.2024
Япония проведет крупномасштабные военные учения с США
Япония проведет крупномасштабные учения с США Keen Sword-25 с участием 45 тысяч военных, сообщило министерство обороны страны. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:10
2024-09-26T17:10
в мире
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сша
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ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Япония проведет крупномасштабные учения с США Keen Sword-25 с участием 45 тысяч военных, сообщило министерство обороны страны. Учения пройдут в течение 10 дней с 23 октября. В ходе учений будут использованы военные базы сил самообороны и вооруженных сил США, а также гражданские аэропорты и порты. Министерство обороны не уточняет, о каких именно гражданских объектах идет речь, но, согласно ранее принятым решениям правительства об "аэропортах и портах определенного использования", речь идёт о 28 объектах гражданской инфраструктуры, которые в случае необходимости могут использоваться для военных нужд и эвакуации. Так, согласно данным телеканала NHK, в аэропорту Кумамото и Нагасаки впервые пройдут учения по взлету и посадке истребителей, в аэропорту Кита-Кюсю будут развернуты патрульные самолеты военно-морских сил самообороны, а в аэропорту Наха впервые совершат полеты транспортные самолеты и конвертопланы Osprey сухопутных сил самообороны. Кроме того, в портах Томакомаи и Кусиро на Хоккайдо проведут тренировки по транспортировке личного состава сил самообороны и американских военных, а в порту Исигаки на Окинаве - по дозаправке кораблей морских сил самообороны. Также планируются учения по отработке доставки большого числа раненых с удаленных островов Нансэй, которые ближе всего расположены к Тайваню, в больницу острова Хонсю. В учениях будет задействовано 33 тысячи сотрудников, 30 кораблей и 250 самолетов сил самообороны Японии и 12 тысяч военных, 10 кораблей и 120 самолетов США.
https://ria.ru/20240926/knr-1974787591.html
https://ria.ru/20240925/flot-1974651868.html
япония
сша
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в мире, япония, сша, кумамото (префектура)
В мире, Япония, США, Кумамото (префектура)
Япония проведет крупномасштабные военные учения с США

Япония проведет учения с США Keen Sword-25 с 45 тысячами военных

© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты во время военных учений
Японские солдаты во время военных учений - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты во время военных учений. Архивное фото
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ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Япония проведет крупномасштабные учения с США Keen Sword-25 с участием 45 тысяч военных, сообщило министерство обороны страны.
Учения пройдут в течение 10 дней с 23 октября.
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В ходе учений будут использованы военные базы сил самообороны и вооруженных сил США, а также гражданские аэропорты и порты. Министерство обороны не уточняет, о каких именно гражданских объектах идет речь, но, согласно ранее принятым решениям правительства об "аэропортах и портах определенного использования", речь идёт о 28 объектах гражданской инфраструктуры, которые в случае необходимости могут использоваться для военных нужд и эвакуации.
Так, согласно данным телеканала NHK, в аэропорту Кумамото и Нагасаки впервые пройдут учения по взлету и посадке истребителей, в аэропорту Кита-Кюсю будут развернуты патрульные самолеты военно-морских сил самообороны, а в аэропорту Наха впервые совершат полеты транспортные самолеты и конвертопланы Osprey сухопутных сил самообороны.
Кроме того, в портах Томакомаи и Кусиро на Хоккайдо проведут тренировки по транспортировке личного состава сил самообороны и американских военных, а в порту Исигаки на Окинаве - по дозаправке кораблей морских сил самообороны. Также планируются учения по отработке доставки большого числа раненых с удаленных островов Нансэй, которые ближе всего расположены к Тайваню, в больницу острова Хонсю.
В учениях будет задействовано 33 тысячи сотрудников, 30 кораблей и 250 самолетов сил самообороны Японии и 12 тысяч военных, 10 кораблей и 120 самолетов США.
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В миреЯпонияСШАКумамото (префектура)
 
 
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