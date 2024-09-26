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Российские и китайские корабли отработали маневрирование и задачи по ПВО - РИА Новости, 26.09.2024
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05:07 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/ucheniya-1974739786.html
Российские и китайские корабли отработали маневрирование и задачи по ПВО
Российские и китайские корабли отработали маневрирование и задачи по ПВО - РИА Новости, 26.09.2024
Российские и китайские корабли отработали маневрирование и задачи по ПВО
Экипажи боевых кораблей России и Китая отработали в Охотском море маневрирование и задачи по ПВО в рамках военно-морских учений, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T05:07
2024-09-26T05:07
китай
охотское море
россия
ка-27
ил-38
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экипажи боевых кораблей России и Китая отработали в Охотском море маневрирование и задачи по ПВО в рамках военно-морских учений, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "В Охотском море в рамках российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая отработал маневрирование и построение походного ордера, задачи по противовоздушной обороне, а также охрану и оборону отряда при стоянке на незащищенном рейде", - говорится в сообщении. Уточняется, что воздушную опасность обозначали палубные вертолёты Ка-27, а также противолодочные самолёты Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота. В ходе тренировки экипажи совместного отряда отработали взаимодействие по своевременному обнаружению, распределению и сопровождению воздушных целей. "В соответствии с планом учения корабли российско-китайского отряда встали на рейд у побережья острова Сахалин, где выполнили мероприятия по организации охраны и обороны отряда кораблей на незащищенном рейде. Экипажи отработали противодиверсионное обеспечение, а также провели тренировки по отражению нападения группы катеров условного противника", - сообщили в пресс-службе флота. Совместный отряд кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел из Владивостока 21 сентября. В ходе учений экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы и ряд боевых упражнений с применением противовоздушного и противолодочного вооружения. В составе совместного отряда от российской стороны принимают участие большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч". От военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая задействованы эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".
https://ria.ru/20240925/flot-1974651868.html
https://ria.ru/20240925/uchenye-1974520559.html
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китай, охотское море, россия, ка-27, ил-38
Китай, Охотское море, Россия, Ка-27, Ил-38
Российские и китайские корабли отработали маневрирование и задачи по ПВО

Корабли ВС России и НОАК отработали в Охотском море маневрирование и задачи ПВО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РоссииСовместные российско-китайские военные учения "Мирное море-2022"
Совместные российско-китайские военные учения Мирное море-2022 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Совместные российско-китайские военные учения "Мирное море-2022". Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экипажи боевых кораблей России и Китая отработали в Охотском море маневрирование и задачи по ПВО в рамках военно-морских учений, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"В Охотском море в рамках российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая отработал маневрирование и построение походного ордера, задачи по противовоздушной обороне, а также охрану и оборону отряда при стоянке на незащищенном рейде", - говорится в сообщении.
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Корабли Балтийского флота провели учения по отражению воздушного нападения
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Уточняется, что воздушную опасность обозначали палубные вертолёты Ка-27, а также противолодочные самолёты Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота. В ходе тренировки экипажи совместного отряда отработали взаимодействие по своевременному обнаружению, распределению и сопровождению воздушных целей.
"В соответствии с планом учения корабли российско-китайского отряда встали на рейд у побережья острова Сахалин, где выполнили мероприятия по организации охраны и обороны отряда кораблей на незащищенном рейде. Экипажи отработали противодиверсионное обеспечение, а также провели тренировки по отражению нападения группы катеров условного противника", - сообщили в пресс-службе флота.
Совместный отряд кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел из Владивостока 21 сентября. В ходе учений экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы и ряд боевых упражнений с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.
В составе совместного отряда от российской стороны принимают участие большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч". От военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая задействованы эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".
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КитайОхотское мореРоссияКа-27Ил-38
 
 
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