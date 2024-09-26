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Группировка "Центр" за сутки отразила десять контратак ВСУ
Группировка "Центр" за сутки отразила десять контратак ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024
Группировка "Центр" за сутки отразила десять контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 670 военнослужащих, танк и две боевые... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:20
2024-09-26T12:20
2024-09-26T12:20
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 670 военнослужащих, танк и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, силы группировки за сутки нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Леонидовка, Красноармейск, Щербиновка, Доброполье, Николаевка, Горняк и Тарасовка Донецкой Народной Республики. "Отражено десять контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й и 15-й бригад нацгвардии. Потери вооруженных формирований противника составили до 670 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сообщении министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, красноармейск, доброполье (город), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Доброполье (город), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Центр" за сутки отразила десять контратак ВСУ
Киев потерял до 670 военнослужащих и танк в зоне действий "Центра"