https://ria.ru/20240926/tsentr-1974811552.html

Группировка "Центр" за сутки отразила десять контратак ВСУ

Группировка "Центр" за сутки отразила десять контратак ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024

Группировка "Центр" за сутки отразила десять контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 670 военнослужащих, танк и две боевые... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:20

2024-09-26T12:20

2024-09-26T12:20

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россия

красноармейск

доброполье (город)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 670 военнослужащих, танк и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, силы группировки за сутки нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Леонидовка, Красноармейск, Щербиновка, Доброполье, Николаевка, Горняк и Тарасовка Донецкой Народной Республики. "Отражено десять контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й и 15-й бригад нацгвардии. Потери вооруженных формирований противника составили до 670 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20240926/drony-1974776873.html

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Варвара Скокшина

россия, красноармейск, доброполье (город), вооруженные силы украины, безопасность