https://ria.ru/20240926/trevoga-1974764265.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.09.2024
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:10
2024-09-26T10:10
2024-09-26T10:20
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.С 8.54 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. Позже ее объявили в Киеве, Львовской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Житомирской областях. В 10.05 тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240926/mid-1974741045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
На Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу