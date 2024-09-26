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В Британии опасаются, что Трамп урежет финансирование ООН, пишет Politico - РИА Новости, 26.09.2024
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13:03 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/tramp-1974829890.html
В Британии опасаются, что Трамп урежет финансирование ООН, пишет Politico
В Британии опасаются, что Трамп урежет финансирование ООН, пишет Politico - РИА Новости, 26.09.2024
В Британии опасаются, что Трамп урежет финансирование ООН, пишет Politico
Британские чиновники и представители ООН опасаются, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в случае переизбрания на второй президентский срок РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:03
2024-09-26T13:03
в мире
сша
великобритания
дональд трамп
камала харрис
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politico
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Британские чиновники и представители ООН опасаются, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в случае переизбрания на второй президентский срок может попытаться урезать финансирование ООН от США, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Дипломат из Великобритании... заявил, что есть "серьезная обеспокоенность" тем, что если Трамп решит урезать или совсем прекратить взносы в бюджет организации, "это очень быстро приведет к проблемам", - пишет издание. Как сообщает Politico, два других британских чиновника также заявили о существующих опасениях по поводу целей Трампа на международной арене, отметив, что экс-президент США "непредсказуем". "Высокопоставленные чиновники в ООН практически убеждены в том, что вторая администрация Трампа сократит финансирование еще жестче", - приводит издание слова главы направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group Ричарда Гована. По его словам, ООН и так уже находится в тяжелом финансовом состоянии, ей не хватает десятков миллиардов долларов для гуманитарных операций в горячих точках мира. Издание напоминает, что во время своего пребывания на президентском посту Трамп урезал финансирование Фонду народонаселения ООН, Программам ООН по ВИЧ и СПИД, Ближневосточному агентству ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР) и Всемирной организации здравоохранения. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240511/kheyli-1945244573.html
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в мире, сша, великобритания, дональд трамп, камала харрис, оон, politico, бапор
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Камала Харрис, ООН, Politico, БАПОР
В Британии опасаются, что Трамп урежет финансирование ООН, пишет Politico

Politico: британские чиновники опасаются, что Трамп урежет финансирование ООН

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Британские чиновники и представители ООН опасаются, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в случае переизбрания на второй президентский срок может попытаться урезать финансирование ООН от США, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Дипломат из Великобритании... заявил, что есть "серьезная обеспокоенность" тем, что если Трамп решит урезать или совсем прекратить взносы в бюджет организации, "это очень быстро приведет к проблемам", - пишет издание.
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11 мая, 14:38
Как сообщает Politico, два других британских чиновника также заявили о существующих опасениях по поводу целей Трампа на международной арене, отметив, что экс-президент США "непредсказуем".
"Высокопоставленные чиновники в ООН практически убеждены в том, что вторая администрация Трампа сократит финансирование еще жестче", - приводит издание слова главы направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group Ричарда Гована. По его словам, ООН и так уже находится в тяжелом финансовом состоянии, ей не хватает десятков миллиардов долларов для гуманитарных операций в горячих точках мира.
Издание напоминает, что во время своего пребывания на президентском посту Трамп урезал финансирование Фонду народонаселения ООН, Программам ООН по ВИЧ и СПИД, Ближневосточному агентству ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР) и Всемирной организации здравоохранения.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШАВеликобританияДональд ТрампКамала ХаррисООНPoliticoБАПОР
 
 
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