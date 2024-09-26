https://ria.ru/20240926/tramp-1974735383.html

Сийярто прокомментировал новое покушение на Трампа

Сийярто прокомментировал новое покушение на Трампа - РИА Новости, 26.09.2024

Сийярто прокомментировал новое покушение на Трампа

Вторая попытка покушения на экс-президента США Дональда Трампа говорит о четкой тенденции нападений на политиков, выступающих против войн, миграции и... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T03:04

2024-09-26T03:04

2024-09-26T03:04

венгрия

сша

словакия

дональд трамп

петер сийярто

роберт фицо

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969638896_0:303:3066:2028_1920x0_80_0_0_c55d34a7c50df79995abd48ff1bab59d.jpg

ООН, 26 сен – РИА Новости. Вторая попытка покушения на экс-президента США Дональда Трампа говорит о четкой тенденции нападений на политиков, выступающих против войн, миграции и либерального мейнстрима, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "В мире существует очень четкая тенденция, и я понимаю, что некоторым неудобно и неприятно говорить об этом, но есть очень четкая тенденция. Если вы против миграции, если вы против войны, если вы представляете свою национальную позицию, если вы достаточно смелы, чтобы выступать за пределами либерального мейнстрима, на вас будут нападать", – сказал министр на полях Генассамблеи ООН. Он отметил, что на подобных политиков нападают "легально", подтверждение тому – многочисленные судебные разбирательства против экс-главы Белого дома. "Представьте, что нечто подобное произошло бы в Венгрии или в любой другой стране мира. Представьте себе реакцию американской прессы, американских НПО, Совета Европы и других организаций", - добавил Сийярто. Глава МИД Венгрии также обратил внимание на двуличие мировых лидеров, вспомнив о покушении против премьера Словакии Роберта Фицо: "если бы подобное нападение было совершено на либерального премьер-министра в Европе, вы можете себе представить, какой поднялся бы шум". "Если бы на либерального политика было совершено два покушения, представьте себе реакцию всего мира, но в случае с Трампом это воспринимается как обычное дело", – подытожил Сийярто. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.

https://ria.ru/20240925/tramp-1974517211.html

https://ria.ru/20240924/tramp-1974493722.html

венгрия

сша

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, сша, словакия, дональд трамп, петер сийярто, роберт фицо, генеральная ассамблея оон, оон, совет европы, в мире, ак-47, повторное покушение на трампа