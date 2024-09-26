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Сийярто прокомментировал новое покушение на Трампа - РИА Новости, 26.09.2024
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03:04 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/tramp-1974735383.html
Сийярто прокомментировал новое покушение на Трампа
Сийярто прокомментировал новое покушение на Трампа - РИА Новости, 26.09.2024
Сийярто прокомментировал новое покушение на Трампа
Вторая попытка покушения на экс-президента США Дональда Трампа говорит о четкой тенденции нападений на политиков, выступающих против войн, миграции и... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T03:04
2024-09-26T03:04
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Вторая попытка покушения на экс-президента США Дональда Трампа говорит о четкой тенденции нападений на политиков, выступающих против войн, миграции и либерального мейнстрима, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "В мире существует очень четкая тенденция, и я понимаю, что некоторым неудобно и неприятно говорить об этом, но есть очень четкая тенденция. Если вы против миграции, если вы против войны, если вы представляете свою национальную позицию, если вы достаточно смелы, чтобы выступать за пределами либерального мейнстрима, на вас будут нападать", – сказал министр на полях Генассамблеи ООН. Он отметил, что на подобных политиков нападают "легально", подтверждение тому – многочисленные судебные разбирательства против экс-главы Белого дома. "Представьте, что нечто подобное произошло бы в Венгрии или в любой другой стране мира. Представьте себе реакцию американской прессы, американских НПО, Совета Европы и других организаций", - добавил Сийярто. Глава МИД Венгрии также обратил внимание на двуличие мировых лидеров, вспомнив о покушении против премьера Словакии Роберта Фицо: "если бы подобное нападение было совершено на либерального премьер-министра в Европе, вы можете себе представить, какой поднялся бы шум". "Если бы на либерального политика было совершено два покушения, представьте себе реакцию всего мира, но в случае с Трампом это воспринимается как обычное дело", – подытожил Сийярто. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
https://ria.ru/20240925/tramp-1974517211.html
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венгрия, сша, словакия, дональд трамп, петер сийярто, роберт фицо, генеральная ассамблея оон, оон, совет европы, в мире, ак-47, повторное покушение на трампа
Венгрия, США, Словакия, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Роберт Фицо, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Совет Европы, В мире, АК-47, Повторное покушение на Трампа
Сийярто прокомментировал новое покушение на Трампа

Сийярто назвал покушение на Трампа тенденцией атак на немейнстримных политиков

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Вторая попытка покушения на экс-президента США Дональда Трампа говорит о четкой тенденции нападений на политиков, выступающих против войн, миграции и либерального мейнстрима, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"В мире существует очень четкая тенденция, и я понимаю, что некоторым неудобно и неприятно говорить об этом, но есть очень четкая тенденция. Если вы против миграции, если вы против войны, если вы представляете свою национальную позицию, если вы достаточно смелы, чтобы выступать за пределами либерального мейнстрима, на вас будут нападать", – сказал министр на полях Генассамблеи ООН.
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Он отметил, что на подобных политиков нападают "легально", подтверждение тому – многочисленные судебные разбирательства против экс-главы Белого дома.
"Представьте, что нечто подобное произошло бы в Венгрии или в любой другой стране мира. Представьте себе реакцию американской прессы, американских НПО, Совета Европы и других организаций", - добавил Сийярто.
Глава МИД Венгрии также обратил внимание на двуличие мировых лидеров, вспомнив о покушении против премьера Словакии Роберта Фицо: "если бы подобное нападение было совершено на либерального премьер-министра в Европе, вы можете себе представить, какой поднялся бы шум".
"Если бы на либерального политика было совершено два покушения, представьте себе реакцию всего мира, но в случае с Трампом это воспринимается как обычное дело", – подытожил Сийярто.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
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ВенгрияСШАСловакияДональд ТрампПетер СийяртоРоберт ФицоГенеральная Ассамблея ООНООНСовет ЕвропыВ миреАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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