https://ria.ru/20240926/tigr-1974759029.html
Амурский тигр задавил собаку в селе Светлогорье в Приморье
Амурский тигр задавил собаку в селе Светлогорье в Приморье - РИА Новости, 26.09.2024
Амурский тигр задавил собаку в селе Светлогорье в Приморье
Амурский тигр, а не медведь задавил собаку в селе Светлогорье в Пожарском районе Приморья, где во вторник отстрелили медведя, убившего двух человек и 36 собак,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:55
2024-09-26T09:55
2024-09-26T11:18
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ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Амурский тигр, а не медведь задавил собаку в селе Светлогорье в Пожарском районе Приморья, где во вторник отстрелили медведя, убившего двух человек и 36 собак, сообщил РИА Новости глава района Владимир Козак. В понедельник в СУСК по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что медведь убил двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск. По данным краевого минлесхоза, погибли отец и сын. Также в этом дачном поселке за день до трагедии медведь задрал собаку, местные жители об этом своевременно не сообщили. Ночью вторника зверь забрался в приют для животных в Лучегорске, где убил 35 собак, рассказали РИА Новости в приюте. Вечером во вторник краевое минприроды информировало о ликвидации опасного зверя. В четверг в Telegram-каналах распространились фото мертвой собаки и следа зверя на земле - сообщалось, что медведь вышел в село Светлогорье в Пожарском районе. Село расположено в нескольких десятках километров от Лучегорска. "Это тигр, а не медведь. У нас есть много фотографий следов с места – по ним определили, что это тигр", - сказал Козак. Он не уточнил, будут ли отпугивать кошку от села. В администрации района сообщили, что Госохотнадзор фиксирует все случаи выхода хищника в населенные пункты и принимает необходимые меры по предупреждению дальнейших инцидентов. "В целях безопасности просим жителей ограничить передвижение в ночное время суток и соблюдать меры предосторожности", - отмечает администрация.
https://ria.ru/20240711/medved-1959106484.html
https://ria.ru/20240916/rosprirodnadzor-1973065664.html
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происшествия, лучегорск, пожарский район, приморский край
Происшествия, Лучегорск, Пожарский район, Приморский край
Амурский тигр задавил собаку в селе Светлогорье в Приморье
Амурский тигр задавил собаку в селе Светлогорье в Пожарском районе Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Амурский тигр, а не медведь задавил собаку в селе Светлогорье в Пожарском районе Приморья, где во вторник отстрелили медведя, убившего двух человек и 36 собак, сообщил РИА Новости глава района Владимир Козак.
В понедельник в СУСК по Приморскому краю
РИА Новости сообщили, что медведь убил двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск
. По данным краевого минлесхоза, погибли отец и сын. Также в этом дачном поселке за день до трагедии медведь задрал собаку, местные жители об этом своевременно не сообщили. Ночью вторника зверь забрался в приют для животных в Лучегорске, где убил 35 собак, рассказали РИА Новости в приюте. Вечером во вторник краевое минприроды информировало о ликвидации опасного зверя.
В четверг в Telegram-каналах распространились фото мертвой собаки и следа зверя на земле - сообщалось, что медведь вышел в село Светлогорье в Пожарском районе. Село расположено в нескольких десятках километров от Лучегорска.
"Это тигр, а не медведь. У нас есть много фотографий следов с места – по ним определили, что это тигр", - сказал Козак.
Он не уточнил, будут ли отпугивать кошку от села.
В администрации района сообщили, что Госохотнадзор фиксирует все случаи выхода хищника в населенные пункты и принимает необходимые меры по предупреждению дальнейших инцидентов.
"В целях безопасности просим жителей ограничить передвижение в ночное время суток и соблюдать меры предосторожности", - отмечает администрация.