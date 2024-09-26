Рейтинг@Mail.ru
Амурский тигр задавил собаку в селе Светлогорье в Приморье - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 26.09.2024 (обновлено: 11:18 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/tigr-1974759029.html
Амурский тигр задавил собаку в селе Светлогорье в Приморье
Амурский тигр задавил собаку в селе Светлогорье в Приморье - РИА Новости, 26.09.2024
Амурский тигр задавил собаку в селе Светлогорье в Приморье
Амурский тигр, а не медведь задавил собаку в селе Светлогорье в Пожарском районе Приморья, где во вторник отстрелили медведя, убившего двух человек и 36 собак,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:55
2024-09-26T11:18
происшествия
лучегорск
пожарский район
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748658184_0:349:2047:1500_1920x0_80_0_0_aa0a239dd2019394d4ce5b723d2571ef.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Амурский тигр, а не медведь задавил собаку в селе Светлогорье в Пожарском районе Приморья, где во вторник отстрелили медведя, убившего двух человек и 36 собак, сообщил РИА Новости глава района Владимир Козак. В понедельник в СУСК по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что медведь убил двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск. По данным краевого минлесхоза, погибли отец и сын. Также в этом дачном поселке за день до трагедии медведь задрал собаку, местные жители об этом своевременно не сообщили. Ночью вторника зверь забрался в приют для животных в Лучегорске, где убил 35 собак, рассказали РИА Новости в приюте. Вечером во вторник краевое минприроды информировало о ликвидации опасного зверя. В четверг в Telegram-каналах распространились фото мертвой собаки и следа зверя на земле - сообщалось, что медведь вышел в село Светлогорье в Пожарском районе. Село расположено в нескольких десятках километров от Лучегорска. "Это тигр, а не медведь. У нас есть много фотографий следов с места – по ним определили, что это тигр", - сказал Козак. Он не уточнил, будут ли отпугивать кошку от села. В администрации района сообщили, что Госохотнадзор фиксирует все случаи выхода хищника в населенные пункты и принимает необходимые меры по предупреждению дальнейших инцидентов. "В целях безопасности просим жителей ограничить передвижение в ночное время суток и соблюдать меры предосторожности", - отмечает администрация.
https://ria.ru/20240711/medved-1959106484.html
https://ria.ru/20240916/rosprirodnadzor-1973065664.html
лучегорск
пожарский район
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748658184_0:157:2047:1692_1920x0_80_0_0_070919eefab4cd30b73b893d1e77e0b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, лучегорск, пожарский район, приморский край
Происшествия, Лучегорск, Пожарский район, Приморский край
Амурский тигр задавил собаку в селе Светлогорье в Приморье

Амурский тигр задавил собаку в селе Светлогорье в Пожарском районе Приморья

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Амурский тигр, а не медведь задавил собаку в селе Светлогорье в Пожарском районе Приморья, где во вторник отстрелили медведя, убившего двух человек и 36 собак, сообщил РИА Новости глава района Владимир Козак.
В понедельник в СУСК по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что медведь убил двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск. По данным краевого минлесхоза, погибли отец и сын. Также в этом дачном поселке за день до трагедии медведь задрал собаку, местные жители об этом своевременно не сообщили. Ночью вторника зверь забрался в приют для животных в Лучегорске, где убил 35 собак, рассказали РИА Новости в приюте. Вечером во вторник краевое минприроды информировало о ликвидации опасного зверя.
Место происшествия, где произошло нападение медведя на женщину в Парголово Ленинградской области. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Петербурге медведь убил свою хозяйку
11 июля, 23:05
В четверг в Telegram-каналах распространились фото мертвой собаки и следа зверя на земле - сообщалось, что медведь вышел в село Светлогорье в Пожарском районе. Село расположено в нескольких десятках километров от Лучегорска.
"Это тигр, а не медведь. У нас есть много фотографий следов с места – по ним определили, что это тигр", - сказал Козак.
Он не уточнил, будут ли отпугивать кошку от села.
В администрации района сообщили, что Госохотнадзор фиксирует все случаи выхода хищника в населенные пункты и принимает необходимые меры по предупреждению дальнейших инцидентов.
"В целях безопасности просим жителей ограничить передвижение в ночное время суток и соблюдать меры предосторожности", - отмечает администрация.
Гималайский медведь - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Ленинградской области медведь сбежал из вольера
16 сентября, 20:59
 
ПроисшествияЛучегорскПожарский районПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала