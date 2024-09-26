https://ria.ru/20240926/tigr-1974759029.html

Амурский тигр задавил собаку в селе Светлогорье в Приморье

Амурский тигр задавил собаку в селе Светлогорье в Приморье - РИА Новости, 26.09.2024

Амурский тигр задавил собаку в селе Светлогорье в Приморье

Амурский тигр, а не медведь задавил собаку в селе Светлогорье в Пожарском районе Приморья, где во вторник отстрелили медведя, убившего двух человек и 36 собак,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:55

2024-09-26T09:55

2024-09-26T11:18

происшествия

лучегорск

пожарский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Амурский тигр, а не медведь задавил собаку в селе Светлогорье в Пожарском районе Приморья, где во вторник отстрелили медведя, убившего двух человек и 36 собак, сообщил РИА Новости глава района Владимир Козак. В понедельник в СУСК по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что медведь убил двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск. По данным краевого минлесхоза, погибли отец и сын. Также в этом дачном поселке за день до трагедии медведь задрал собаку, местные жители об этом своевременно не сообщили. Ночью вторника зверь забрался в приют для животных в Лучегорске, где убил 35 собак, рассказали РИА Новости в приюте. Вечером во вторник краевое минприроды информировало о ликвидации опасного зверя. В четверг в Telegram-каналах распространились фото мертвой собаки и следа зверя на земле - сообщалось, что медведь вышел в село Светлогорье в Пожарском районе. Село расположено в нескольких десятках километров от Лучегорска. "Это тигр, а не медведь. У нас есть много фотографий следов с места – по ним определили, что это тигр", - сказал Козак. Он не уточнил, будут ли отпугивать кошку от села. В администрации района сообщили, что Госохотнадзор фиксирует все случаи выхода хищника в населенные пункты и принимает необходимые меры по предупреждению дальнейших инцидентов. "В целях безопасности просим жителей ограничить передвижение в ночное время суток и соблюдать меры предосторожности", - отмечает администрация.

https://ria.ru/20240711/medved-1959106484.html

https://ria.ru/20240916/rosprirodnadzor-1973065664.html

лучегорск

пожарский район

приморский край

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происшествия, лучегорск, пожарский район, приморский край