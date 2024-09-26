https://ria.ru/20240926/telegraf-1974745776.html

СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где расположен аэродром

СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где расположен аэродром - РИА Новости, 26.09.2024

СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где расположен аэродром

Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, на окраине которого расположен военный аэродром, сообщило украинское издание... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T07:26

2024-09-26T07:26

2024-09-26T08:58

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

в мире

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, на окраине которого расположен военный аэродром, сообщило украинское издание "Телеграф" в Telegram. "В Хмельницкой области слышны взрывы. Местные паблики пишут о громких звуках в Староконстантинове", — отметили в материале.На окраине города находится военный аэродром.Украинские СМИ всю ночь сообщали о взрывах в разных регионах страны. В частности, не менее пяти раз взрывы прогремели в Киеве.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240925/vzryv-1974722436.html

хмельницкая область

украина

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хмельницкая область, в мире, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, киев