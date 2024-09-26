https://ria.ru/20240926/telegraf-1974745776.html
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где расположен аэродром
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где расположен аэродром - РИА Новости, 26.09.2024
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где расположен аэродром
Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, на окраине которого расположен военный аэродром, сообщило украинское издание... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T07:26
2024-09-26T07:26
2024-09-26T08:58
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, на окраине которого расположен военный аэродром, сообщило украинское издание "Телеграф" в Telegram. "В Хмельницкой области слышны взрывы. Местные паблики пишут о громких звуках в Староконстантинове", — отметили в материале.На окраине города находится военный аэродром.Украинские СМИ всю ночь сообщали о взрывах в разных регионах страны. В частности, не менее пяти раз взрывы прогремели в Киеве.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Киев
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где расположен аэродром
"Телеграф": в Хмельницкой области, где расположен аэродром, прогремели взрывы