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СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где расположен аэродром - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 26.09.2024 (обновлено: 08:58 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/telegraf-1974745776.html
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где расположен аэродром
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где расположен аэродром - РИА Новости, 26.09.2024
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где расположен аэродром
Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, на окраине которого расположен военный аэродром, сообщило украинское издание... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T07:26
2024-09-26T08:58
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
в мире
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, на окраине которого расположен военный аэродром, сообщило украинское издание "Телеграф" в Telegram. &quot;В Хмельницкой области слышны взрывы. Местные паблики пишут о громких звуках в Староконстантинове&quot;, — отметили в материале.На окраине города находится военный аэродром.Украинские СМИ всю ночь сообщали о взрывах в разных регионах страны. В частности, не менее пяти раз взрывы прогремели в Киеве.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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хмельницкая область, в мире, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Киев
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где расположен аэродром

"Телеграф": в Хмельницкой области, где расположен аэродром, прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, на окраине которого расположен военный аэродром, сообщило украинское издание "Телеграф" в Telegram.
«

"В Хмельницкой области слышны взрывы. Местные паблики пишут о громких звуках в Староконстантинове", — отметили в материале.

На окраине города находится военный аэродром.
Украинские СМИ всю ночь сообщали о взрывах в разных регионах страны. В частности, не менее пяти раз взрывы прогремели в Киеве.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьВ миреУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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