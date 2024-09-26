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Песков назвал российский ТЭК системообразующей отраслью экономики - РИА Новости, 26.09.2024
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13:23 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/tek-1974834801.html
Песков назвал российский ТЭК системообразующей отраслью экономики
Песков назвал российский ТЭК системообразующей отраслью экономики - РИА Новости, 26.09.2024
Песков назвал российский ТЭК системообразующей отраслью экономики
Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью экономики страны, он стал устойчивым двигателем прогресса, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:23
2024-09-26T13:23
экономика
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью экономики страны, он стал устойчивым двигателем прогресса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью нашей экономики. Это не значит, что мы остаемся бензоколонкой, наоборот, ТЭК превратился в устойчивый двигатель прогресса", - сказал Песков на церемонии награждения победителей конкурса "Энергия пера" на площадке форума "Российская энергетическая неделя". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, москва, дмитрий песков
Экономика, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Песков назвал российский ТЭК системообразующей отраслью экономики

Песков: российский ТЭК стал устойчивым двигателем прогресса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью экономики страны, он стал устойчивым двигателем прогресса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью нашей экономики. Это не значит, что мы остаемся бензоколонкой, наоборот, ТЭК превратился в устойчивый двигатель прогресса", - сказал Песков на церемонии награждения победителей конкурса "Энергия пера" на площадке форума "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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