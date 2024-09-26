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Песков назвал российский ТЭК системообразующей отраслью экономики

Песков назвал российский ТЭК системообразующей отраслью экономики - РИА Новости, 26.09.2024

Песков назвал российский ТЭК системообразующей отраслью экономики

Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью экономики страны, он стал устойчивым двигателем прогресса, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:23

2024-09-26T13:23

2024-09-26T13:23

экономика

россия

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью экономики страны, он стал устойчивым двигателем прогресса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью нашей экономики. Это не значит, что мы остаемся бензоколонкой, наоборот, ТЭК превратился в устойчивый двигатель прогресса", - сказал Песков на церемонии награждения победителей конкурса "Энергия пера" на площадке форума "Российская энергетическая неделя". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, москва, дмитрий песков