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Песков назвал российский ТЭК системообразующей отраслью экономики
Песков назвал российский ТЭК системообразующей отраслью экономики - РИА Новости, 26.09.2024
Песков назвал российский ТЭК системообразующей отраслью экономики
Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью экономики страны, он стал устойчивым двигателем прогресса, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:23
2024-09-26T13:23
2024-09-26T13:23
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дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью экономики страны, он стал устойчивым двигателем прогресса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью нашей экономики. Это не значит, что мы остаемся бензоколонкой, наоборот, ТЭК превратился в устойчивый двигатель прогресса", - сказал Песков на церемонии награждения победителей конкурса "Энергия пера" на площадке форума "Российская энергетическая неделя". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, москва, дмитрий песков
Экономика, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Песков назвал российский ТЭК системообразующей отраслью экономики
Песков: российский ТЭК стал устойчивым двигателем прогресса