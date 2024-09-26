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Судимый за нападение американец заявил, что отказывается от гражданства США - РИА Новости, 26.09.2024
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15:16 26.09.2024 (обновлено: 15:27 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/tater-1974873136.html
Судимый за нападение американец заявил, что отказывается от гражданства США
Судимый за нападение американец заявил, что отказывается от гражданства США - РИА Новости, 26.09.2024
Судимый за нападение американец заявил, что отказывается от гражданства США
Американец Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского, заявил, что больше не считает себя гражданином США, и попросил уйти из суда представителей... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:16
2024-09-26T15:27
сша
москва
россия
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Американец Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского, заявил, что больше не считает себя гражданином США, и попросил уйти из суда представителей посольства, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. Сегодня суд рассматривал жалобу на арест Татера и оставил его в СИЗО. Заседание посетили два представителя посольства США, судья разрешил им переговорить с мужчиной перед началом заседания. Они справлялись о делах Татера, когда обвиняемый внезапно заявил об отказе от гражданства. "Я больше не гражданин США, я прошу вас покинуть зал суда", - выпалил он. Сотрудники дипмиссии уточнили, что процесс выхода из гражданства США – довольно долгая процедура, однако Татер предпочел лишь ещё раз заявить, что больше не хочет быть американцем. Представители посольства покинули зал заседаний. В суде Татера представили как гражданина США. "Здравствуйте, Ваша честь", - заявил он на почти идеальном русском, однако, как оказалось, данная фраза скорее была заучена заранее, потому что другие высказывания давались ему с большим трудом. Позднее он добавил, что не хочет присутствия в суде не только работников посольства США, но и американских журналистов, "особенно CNN", и особенно "журналистов из Украины". Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Татера до 14 октября. По данным следствия, ночью 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Сегодня в суде стало известно, что в момент инцидента Татер находился в состоянии опьянения. Изначально Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, заявив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию.
https://ria.ru/20240815/arest-1966345272.html
https://ria.ru/20240802/amerikanets-1963645251.html
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сша, москва, россия, московский городской суд, происшествия
США, Москва, Россия, Московский городской суд, Происшествия
Судимый за нападение американец заявил, что отказывается от гражданства США

Обвиняемый в нападении на полицейского Джозеф Татер отказался от гражданства США

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыГражданин США Джозеф Татер в Мещанском районном суде Москвы
Гражданин США Джозеф Татер в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Гражданин США Джозеф Татер в Мещанском районном суде Москвы
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Американец Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского, заявил, что больше не считает себя гражданином США, и попросил уйти из суда представителей посольства, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Сегодня суд рассматривал жалобу на арест Татера и оставил его в СИЗО.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Американец Татер, арестованный в Москве на 15 суток, разгромил номер отеля
15 августа, 11:34
Заседание посетили два представителя посольства США, судья разрешил им переговорить с мужчиной перед началом заседания. Они справлялись о делах Татера, когда обвиняемый внезапно заявил об отказе от гражданства.
"Я больше не гражданин США, я прошу вас покинуть зал суда", - выпалил он.
Сотрудники дипмиссии уточнили, что процесс выхода из гражданства США – довольно долгая процедура, однако Татер предпочел лишь ещё раз заявить, что больше не хочет быть американцем. Представители посольства покинули зал заседаний.
В суде Татера представили как гражданина США. "Здравствуйте, Ваша честь", - заявил он на почти идеальном русском, однако, как оказалось, данная фраза скорее была заучена заранее, потому что другие высказывания давались ему с большим трудом.
Гражданин США Роберт Гилман - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Осужденный в Воронеже американец хочет, чтобы его обменяли
2 августа, 12:27
Позднее он добавил, что не хочет присутствия в суде не только работников посольства США, но и американских журналистов, "особенно CNN", и особенно "журналистов из Украины".
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Татера до 14 октября.
По данным следствия, ночью 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Сегодня в суде стало известно, что в момент инцидента Татер находился в состоянии опьянения.
Изначально Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, заявив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию.
Роберт Гилман - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Американец, которого судят в Воронеже, хотел попасть в психстационар
15 июля, 14:03
 
СШАМоскваРоссияМосковский городской судПроисшествия
 
 
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