https://ria.ru/20240926/tashkent-1974951011.html

Россотрудничество попросит запретить въезд в Россию учительнице из Ташкента

Россотрудничество попросит запретить въезд в Россию учительнице из Ташкента - РИА Новости, 26.09.2024

Россотрудничество попросит запретить въезд в Россию учительнице из Ташкента

Россотрудничество попросит российские органы рассмотреть возможность запрета на въезд в Россию учительнице, избившей школьника в Ташкенте, заявил глава... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T21:29

2024-09-26T21:29

2024-09-26T21:29

россия

ташкент

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

происшествия

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россотрудничество попросит российские органы рассмотреть возможность запрета на въезд в Россию учительнице, избившей школьника в Ташкенте, заявил глава агентства Евгений Примаков. Ранее в интернете распространилось видео, где, по данным СМИ, происходит конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента. Как писали СМИ, женщина напала на ученика из-за его просьбы объяснить материал на русском языке. "Россотрудничество обратится к российским компетентным органам с просьбой рассмотреть возможность запрета для этой русофобской особи возможности въезда в Российскую Федерацию… Ни данная особь, ни её близкие родственники никогда не будут получать образование в России, участвовать в стажировках, получать какие-либо возможности для себя", — написал он в своём Telegram-канале. Примаков подчеркнул, что Россотрудничество применит схожие меры по отношению к любому другому участнику этих событий, поддерживающему избиение школьника, включая руководство учебного заведения, в том случае, если оно будет покрываться или не встретит адекватного административного ответа.

https://ria.ru/20240925/mid-1974722122.html

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россия, ташкент, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), происшествия