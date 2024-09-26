https://ria.ru/20240926/tashkent-1974951011.html
Россотрудничество попросит запретить въезд в Россию учительнице из Ташкента
Россотрудничество попросит запретить въезд в Россию учительнице из Ташкента - РИА Новости, 26.09.2024
Россотрудничество попросит запретить въезд в Россию учительнице из Ташкента
Россотрудничество попросит российские органы рассмотреть возможность запрета на въезд в Россию учительнице, избившей школьника в Ташкенте, заявил глава... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:29
2024-09-26T21:29
2024-09-26T21:29
россия
ташкент
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974754929_193:274:1810:1183_1920x0_80_0_0_dddab16f0ff87f6085ad36d5e79a7df9.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россотрудничество попросит российские органы рассмотреть возможность запрета на въезд в Россию учительнице, избившей школьника в Ташкенте, заявил глава агентства Евгений Примаков. Ранее в интернете распространилось видео, где, по данным СМИ, происходит конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента. Как писали СМИ, женщина напала на ученика из-за его просьбы объяснить материал на русском языке. "Россотрудничество обратится к российским компетентным органам с просьбой рассмотреть возможность запрета для этой русофобской особи возможности въезда в Российскую Федерацию… Ни данная особь, ни её близкие родственники никогда не будут получать образование в России, участвовать в стажировках, получать какие-либо возможности для себя", — написал он в своём Telegram-канале. Примаков подчеркнул, что Россотрудничество применит схожие меры по отношению к любому другому участнику этих событий, поддерживающему избиение школьника, включая руководство учебного заведения, в том случае, если оно будет покрываться или не встретит адекватного административного ответа.
https://ria.ru/20240925/mid-1974722122.html
россия
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974754929_0:0:1577:1183_1920x0_80_0_0_508667e4b81be44fe54c83e9b6b43f69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ташкент, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), происшествия
Россия, Ташкент, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Происшествия
Россотрудничество попросит запретить въезд в Россию учительнице из Ташкента
Россотрудничество попросит запретить въезд учительнице, избившей школьника