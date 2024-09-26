https://ria.ru/20240926/taganrog-1974888956.html
Суд арестовал главу следственного отдела, задержанного по делу о взятке
Суд арестовал главу следственного отдела, задержанного по делу о взятке - РИА Новости, 26.09.2024
Суд арестовал главу следственного отдела, задержанного по делу о взятке
Суд в Москве арестовал главу следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, задержанного по подозрению в посредничестве во взятке, рассказали... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:09
2024-09-26T16:09
2024-09-26T16:13
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Москве арестовал главу следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, задержанного по подозрению в посредничестве во взятке, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."Басманный суд Москвы избрал Багмуту меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.Как ранее сообщили агентству в областном УФСБ России, в марте прошлого года предприниматель договорился с Багмутом о передаче через него сотруднику правоохранительных органов Ростовской области взятки в 2 миллиона рублей за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. В конце марта 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взятке, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов, отметили в ведомстве. Багмут был задержан. Возбуждено уголовное дело.
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происшествия, москва, таганрог, россия
Происшествия, Москва, Таганрог, Россия
Суд арестовал главу следственного отдела, задержанного по делу о взятке
Суд арестовал главу отдела СК по Таганрогу, задержанного по делу о взятке