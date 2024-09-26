Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал главу следственного отдела, задержанного по делу о взятке - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 26.09.2024 (обновлено: 16:13 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/taganrog-1974888956.html
Суд арестовал главу следственного отдела, задержанного по делу о взятке
Суд арестовал главу следственного отдела, задержанного по делу о взятке - РИА Новости, 26.09.2024
Суд арестовал главу следственного отдела, задержанного по делу о взятке
Суд в Москве арестовал главу следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, задержанного по подозрению в посредничестве во взятке, рассказали... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:09
2024-09-26T16:13
происшествия
москва
таганрог
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Москве арестовал главу следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, задержанного по подозрению в посредничестве во взятке, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."Басманный суд Москвы избрал Багмуту меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.Как ранее сообщили агентству в областном УФСБ России, в марте прошлого года предприниматель договорился с Багмутом о передаче через него сотруднику правоохранительных органов Ростовской области взятки в 2 миллиона рублей за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. В конце марта 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взятке, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов, отметили в ведомстве. Багмут был задержан. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240925/mer-1974724052.html
москва
таганрог
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, таганрог, россия
Происшествия, Москва, Таганрог, Россия
Суд арестовал главу следственного отдела, задержанного по делу о взятке

Суд арестовал главу отдела СК по Таганрогу, задержанного по делу о взятке

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Москве арестовал главу следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, задержанного по подозрению в посредничестве во взятке, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Басманный суд Москвы избрал Багмуту меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили агентству в областном УФСБ России, в марте прошлого года предприниматель договорился с Багмутом о передаче через него сотруднику правоохранительных органов Ростовской области взятки в 2 миллиона рублей за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. В конце марта 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взятке, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов, отметили в ведомстве. Багмут был задержан. Возбуждено уголовное дело.
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Арестованный экс-мэр Сочи хочет вернуться на СВО
25 сентября, 23:40
 
ПроисшествияМоскваТаганрогРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала