https://ria.ru/20240926/syre-1974869065.html

Правительство готовит предложения по ограничению экспорта сырья

Правительство готовит предложения по ограничению экспорта сырья - РИА Новости, 26.09.2024

Правительство готовит предложения по ограничению экспорта сырья

Правительство РФ работает над поручением президента РФ Владимира Путина об ограничении экспорта сырья из России, в перечень для запрета войдут как полезные... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:03

2024-09-26T15:03

2024-09-26T15:26

экономика

россия

александр новак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_135:390:3082:2048_1920x0_80_0_0_9253de7363c11b413f03cb75e402d6e4.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ работает над поручением президента РФ Владимира Путина об ограничении экспорта сырья из России, в перечень для запрета войдут как полезные ископаемые, так и продукты переработки; предложения будут готовы в ближайшее время, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) вице-премьер Александр Новак."Правительство сейчас над этим поручением работает, есть конкретный анализ текущей ситуации на мировых рынках и возможности России. Предложения будут готовы в ближайшее время", - сказал он, отвечая на вопрос о поручении ограничить экспорт недружественным странам тех или иных ресурсов или продуктов.Новак также пояснил, что в перечень войдет "разная продукция, в том числе полезные ископаемые, продукты переработки".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/benzin-1974799423.html

https://ria.ru/20240926/putin-1974869585.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак