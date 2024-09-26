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Правительство готовит предложения по ограничению экспорта сырья - РИА Новости, 26.09.2024
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15:03 26.09.2024 (обновлено: 15:26 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/syre-1974869065.html
Правительство готовит предложения по ограничению экспорта сырья
Правительство готовит предложения по ограничению экспорта сырья - РИА Новости, 26.09.2024
Правительство готовит предложения по ограничению экспорта сырья
Правительство РФ работает над поручением президента РФ Владимира Путина об ограничении экспорта сырья из России, в перечень для запрета войдут как полезные... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:03
2024-09-26T15:26
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ работает над поручением президента РФ Владимира Путина об ограничении экспорта сырья из России, в перечень для запрета войдут как полезные ископаемые, так и продукты переработки; предложения будут готовы в ближайшее время, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) вице-премьер Александр Новак."Правительство сейчас над этим поручением работает, есть конкретный анализ текущей ситуации на мировых рынках и возможности России. Предложения будут готовы в ближайшее время", - сказал он, отвечая на вопрос о поручении ограничить экспорт недружественным странам тех или иных ресурсов или продуктов.Новак также пояснил, что в перечень войдет "разная продукция, в том числе полезные ископаемые, продукты переработки".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/benzin-1974799423.html
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Правительство готовит предложения по ограничению экспорта сырья

Новак: правительство работает над поручением по ограничению экспорта сырья

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ работает над поручением президента РФ Владимира Путина об ограничении экспорта сырья из России, в перечень для запрета войдут как полезные ископаемые, так и продукты переработки; предложения будут готовы в ближайшее время, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) вице-премьер Александр Новак.
"Правительство сейчас над этим поручением работает, есть конкретный анализ текущей ситуации на мировых рынках и возможности России. Предложения будут готовы в ближайшее время", - сказал он, отвечая на вопрос о поручении ограничить экспорт недружественным странам тех или иных ресурсов или продуктов.
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Новак также пояснил, что в перечень войдет "разная продукция, в том числе полезные ископаемые, продукты переработки".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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