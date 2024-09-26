https://ria.ru/20240926/svr-1974755650.html
В СВР прокомментировали новую версию о подрыве "Северных потоков"
В СВР прокомментировали новую версию о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 26.09.2024
В СВР прокомментировали новую версию о подрыве "Северных потоков"
Версия подконтрольных США и Британии структур и СМИ о том, что "Северные потоки" самостоятельно взорвали украинские экстремисты, не выдерживает критики, однако... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:28
2024-09-26T09:28
2024-09-26T09:40
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Версия подконтрольных США и Британии структур и СМИ о том, что "Северные потоки" самостоятельно взорвали украинские экстремисты, не выдерживает критики, однако она уже навязана Германии в качестве основной, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России."СВР России располагает сведениями о принятом в США и Великобритании решении реализовать в преддверии очередной годовщины взрывов дезинформационную кампанию прикрытия истинной цели диверсии и ее организаторов. С августа сего года подконтрольные Вашингтону и Лондону структуры и СМИ реализуют вброс об исполнении атак исключительно украинскими экстремистами, действовавшими самостоятельно", - сказано в сообщении."Несмотря на то, что подобная версия не выдерживает критики, именно она уже навязана следственным органам Германии в качестве основной. Перед ними в ультимативной форме поставлена задача в ускоренном режиме завершить расследование до конца года, списать теракт на "ненавидящих Россию украинских авантюристов" и вывести из-под удара трансатлантическое сотрудничество", - добавили в СВР.В службе отметили, что теракт на "Северных потоках" нанес непоправимый ущерб экономике Европы, и выразили надежду, что объективное расследование все-таки будет проведено.
https://ria.ru/20240926/filippo-1974740644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, россия, германия, северный поток
США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Россия, Германия, Северный поток
В СВР прокомментировали новую версию о подрыве "Северных потоков"
В СВР раскритиковали версию о подрыве "Северных потоков" украинцами