https://ria.ru/20240926/svr-1974754558.html

СВР заявила о причастности к взрывам на "Северных потоках" англосаксов

СВР заявила о причастности к взрывам на "Северных потоках" англосаксов - РИА Новости, 26.09.2024

СВР заявила о причастности к взрывам на "Северных потоках" англосаксов

Служба внешней разведки (СВР) России получает новые сведения, подтверждающие причастность англосаксов к взрывам "Северных потоков", сообщили в четверг в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:21

2024-09-26T09:21

2024-09-26T09:32

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

балтийское море

германия

северный поток

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России получает новые сведения, подтверждающие причастность англосаксов к взрывам "Северных потоков", сообщили в четверг в пресс-бюро СВР."СВР России не прекращает сбор информации об обстоятельствах серии взрывов в Балтийском море 26 сентября 2022 г. Поступают всё новые сведения, подтверждающие уже озвученный директором службы С.Е. Нарышкиным тезис о причастности к указанным инцидентам англосаксов", - говорится в сообщении.Как отметили в СВР, имеющаяся развединформация однозначно указывает на то, что атаки на трубопроводы являются актом международного терроризма и экономической войны англосаксов против европейских союзников, прежде всего ФРГ.Вашингтон и Лондон с 2022 года систематически пытаются убрать из международной информационной повестки тему диверсий на "Северных потоках". В то же время в СВР фиксируют, что в странах Запада на уровне независимых политиков и экспертов сохраняется запрос на получение достоверной информации о причинах и организаторах теракта.

https://ria.ru/20240926/potoki-1974747798.html

россия

балтийское море

германия

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, балтийское море, германия, северный поток