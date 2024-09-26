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СВР заявила о причастности к взрывам на "Северных потоках" англосаксов - РИА Новости, 26.09.2024
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09:21 26.09.2024 (обновлено: 09:32 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/svr-1974754558.html
СВР заявила о причастности к взрывам на "Северных потоках" англосаксов
СВР заявила о причастности к взрывам на "Северных потоках" англосаксов - РИА Новости, 26.09.2024
СВР заявила о причастности к взрывам на "Северных потоках" англосаксов
Служба внешней разведки (СВР) России получает новые сведения, подтверждающие причастность англосаксов к взрывам "Северных потоков", сообщили в четверг в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:21
2024-09-26T09:32
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
балтийское море
германия
северный поток
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России получает новые сведения, подтверждающие причастность англосаксов к взрывам "Северных потоков", сообщили в четверг в пресс-бюро СВР."СВР России не прекращает сбор информации об обстоятельствах серии взрывов в Балтийском море 26 сентября 2022 г. Поступают всё новые сведения, подтверждающие уже озвученный директором службы С.Е. Нарышкиным тезис о причастности к указанным инцидентам англосаксов", - говорится в сообщении.Как отметили в СВР, имеющаяся развединформация однозначно указывает на то, что атаки на трубопроводы являются актом международного терроризма и экономической войны англосаксов против европейских союзников, прежде всего ФРГ.Вашингтон и Лондон с 2022 года систематически пытаются убрать из международной информационной повестки тему диверсий на "Северных потоках". В то же время в СВР фиксируют, что в странах Запада на уровне независимых политиков и экспертов сохраняется запрос на получение достоверной информации о причинах и организаторах теракта.
https://ria.ru/20240926/potoki-1974747798.html
россия
балтийское море
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, балтийское море, германия, северный поток
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Балтийское море, Германия, Северный поток
СВР заявила о причастности к взрывам на "Северных потоках" англосаксов

СВР: поступили сведения о причастности к теракту на "Севпотоках" англосаксов

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России получает новые сведения, подтверждающие причастность англосаксов к взрывам "Северных потоков", сообщили в четверг в пресс-бюро СВР.
"СВР России не прекращает сбор информации об обстоятельствах серии взрывов в Балтийском море 26 сентября 2022 г. Поступают всё новые сведения, подтверждающие уже озвученный директором службы С.Е. Нарышкиным тезис о причастности к указанным инцидентам англосаксов", - говорится в сообщении.
Как отметили в СВР, имеющаяся развединформация однозначно указывает на то, что атаки на трубопроводы являются актом международного терроризма и экономической войны англосаксов против европейских союзников, прежде всего ФРГ.
Вашингтон и Лондон с 2022 года систематически пытаются убрать из международной информационной повестки тему диверсий на "Северных потоках". В то же время в СВР фиксируют, что в странах Запада на уровне независимых политиков и экспертов сохраняется запрос на получение достоверной информации о причинах и организаторах теракта.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияБалтийское мореГерманияСеверный поток
 
 
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