https://ria.ru/20240926/svr-1974754558.html
СВР заявила о причастности к взрывам на "Северных потоках" англосаксов
СВР заявила о причастности к взрывам на "Северных потоках" англосаксов - РИА Новости, 26.09.2024
СВР заявила о причастности к взрывам на "Северных потоках" англосаксов
Служба внешней разведки (СВР) России получает новые сведения, подтверждающие причастность англосаксов к взрывам "Северных потоков", сообщили в четверг в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:21
2024-09-26T09:21
2024-09-26T09:32
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
балтийское море
германия
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России получает новые сведения, подтверждающие причастность англосаксов к взрывам "Северных потоков", сообщили в четверг в пресс-бюро СВР."СВР России не прекращает сбор информации об обстоятельствах серии взрывов в Балтийском море 26 сентября 2022 г. Поступают всё новые сведения, подтверждающие уже озвученный директором службы С.Е. Нарышкиным тезис о причастности к указанным инцидентам англосаксов", - говорится в сообщении.Как отметили в СВР, имеющаяся развединформация однозначно указывает на то, что атаки на трубопроводы являются актом международного терроризма и экономической войны англосаксов против европейских союзников, прежде всего ФРГ.Вашингтон и Лондон с 2022 года систематически пытаются убрать из международной информационной повестки тему диверсий на "Северных потоках". В то же время в СВР фиксируют, что в странах Запада на уровне независимых политиков и экспертов сохраняется запрос на получение достоверной информации о причинах и организаторах теракта.
https://ria.ru/20240926/potoki-1974747798.html
россия
балтийское море
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, балтийское море, германия, северный поток
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Балтийское море, Германия, Северный поток
СВР заявила о причастности к взрывам на "Северных потоках" англосаксов
СВР: поступили сведения о причастности к теракту на "Севпотоках" англосаксов