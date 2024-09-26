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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 26.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв раздался в четверг в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua", РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:31
2024-09-26T21:31
2024-09-26T21:31
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в четверг в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua", Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 21.25 мск звучит в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. "Сообщают о взрыве в Сумах", - говорится в сообщении издания, опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Страна.ua: в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв