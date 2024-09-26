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"Даже оконные рамы": жительница Суджи описала масштаб мародерства ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:19 26.09.2024 (обновлено: 11:03 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/sudzha-1974736062.html
"Даже оконные рамы": жительница Суджи описала масштаб мародерства ВСУ
"Даже оконные рамы": жительница Суджи описала масштаб мародерства ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024
"Даже оконные рамы": жительница Суджи описала масштаб мародерства ВСУ
Жительница Суджи Курской области Нина Неженцева рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ занимаются мародерством, вскрывают дома местных жителей, воруют... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T03:19
2024-09-26T11:03
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
курская область
россия
суджа
вооруженные силы украины
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КУРСК, 26 сен — РИА Новости. Жительница Суджи Курской области Нина Неженцева рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ занимаются мародерством, вскрывают дома местных жителей, воруют практически все, даже снимают оконные рамы."И даже люди рассказывали, которые уезжали чуть попозже нас, что они окна, если не попадут в двери, выбивают окна, расстреливают. И есть даже такое, что вырезают окна и, наверное, с собой забирают", — рассказала Неженцева.По словам собеседницы агентства, в городе "все разграблено". Она и другие жители Суджи внимательно следят за публикацией любых видео из города и таким образом пытаются понять, в каком состоянии их дома. "(Разграблены. — Прим. ред.) магазины. "Пятерочки". Вот нам видео попадалось. На рынке там магазины. Ну все открыто, сами понимаете… И (жилые дома. — Прим. ред.) говорят, да. Вот даже и видео попадалось, что дома, ворота везде открыты во всех. Можно сказать, во всех", — добавила Неженцева.Женщина, ссылаясь на других жителей Суджи, рассказала, что некоторым людям даже сейчас удается попадать в свои дома. Она знает о двух таких случаях. И в обеих ситуациях люди, пробравшись в свое жилье, обнаружили голые стены — все имущество было разграблено.В каком состоянии ее дом, собеседница агентства не знает. После освобождения города женщина намерена вернуться и, даже если жилье сильно повреждено, хочет его восстановить. Уезжать из Суджи она не планирует. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240925/sudzhi-1974588360.html
https://ria.ru/20240920/naemniki-1973749964.html
https://ria.ru/20240924/kursk-1974345255.html
курская область
россия
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владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины
"Даже оконные рамы": жительница Суджи описала масштаб мародерства ВСУ

Жительница Суджи: украинские боевики воруют из домов даже оконные рамы

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 26 сен — РИА Новости. Жительница Суджи Курской области Нина Неженцева рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ занимаются мародерством, вскрывают дома местных жителей, воруют практически все, даже снимают оконные рамы.
"И даже люди рассказывали, которые уезжали чуть попозже нас, что они окна, если не попадут в двери, выбивают окна, расстреливают. И есть даже такое, что вырезают окна и, наверное, с собой забирают", — рассказала Неженцева.
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По словам собеседницы агентства, в городе "все разграблено". Она и другие жители Суджи внимательно следят за публикацией любых видео из города и таким образом пытаются понять, в каком состоянии их дома.
"(Разграблены. — Прим. ред.) магазины. "Пятерочки". Вот нам видео попадалось. На рынке там магазины. Ну все открыто, сами понимаете… И (жилые дома. — Прим. ред.) говорят, да. Вот даже и видео попадалось, что дома, ворота везде открыты во всех. Можно сказать, во всех", — добавила Неженцева.
Женщина, ссылаясь на других жителей Суджи, рассказала, что некоторым людям даже сейчас удается попадать в свои дома. Она знает о двух таких случаях. И в обеих ситуациях люди, пробравшись в свое жилье, обнаружили голые стены — все имущество было разграблено.
В каком состоянии ее дом, собеседница агентства не знает. После освобождения города женщина намерена вернуться и, даже если жилье сильно повреждено, хочет его восстановить. Уезжать из Суджи она не планирует.
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Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 25 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурская областьРоссияСуджаВооруженные силы Украины
 
 
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