https://ria.ru/20240926/sud-1974931626.html
Суд в Москве арестовал экс-депутата Шилкина по делу о растрате
Суд в Москве арестовал экс-депутата Шилкина по делу о растрате - РИА Новости, 26.09.2024
Суд в Москве арестовал экс-депутата Шилкина по делу о растрате
Басманный суд Москвы арестовал до 24 ноября бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:38
2024-09-26T18:38
2024-09-26T18:41
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 24 ноября бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Шилкина Г. В. меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Срок ареста установлен до 24 ноября.По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".
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москва, происшествия, россия, госдума рф
Москва, Происшествия, Россия, Госдума РФ
Суд в Москве арестовал экс-депутата Шилкина по делу о растрате
Суд в Москве арестовал экс-депутата Шилкина по делу о растрате до 24 ноября
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 24 ноября бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Шилкина Г. В. меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Срок ареста установлен до 24 ноября.
По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ
(присвоение или растрата).
Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".