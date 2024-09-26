https://ria.ru/20240926/sud-1974931626.html

Суд в Москве арестовал экс-депутата Шилкина по делу о растрате

Суд в Москве арестовал экс-депутата Шилкина по делу о растрате - РИА Новости, 26.09.2024

Суд в Москве арестовал экс-депутата Шилкина по делу о растрате

Басманный суд Москвы арестовал до 24 ноября бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T18:38

2024-09-26T18:38

2024-09-26T18:41

москва

происшествия

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974917302_0:78:3260:1912_1920x0_80_0_0_e6b67556bd1062bd7f3011577fcf08e0.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 24 ноября бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Шилкина Г. В. меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Срок ареста установлен до 24 ноября.По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".

https://ria.ru/20240730/gosduma-1962989336.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, россия, госдума рф