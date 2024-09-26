https://ria.ru/20240926/strategiya-1974857949.html
Путин призвал подготовить обновленную энергетическую стратегию
Путин призвал подготовить обновленную энергетическую стратегию - РИА Новости, 26.09.2024
Путин призвал подготовить обновленную энергетическую стратегию
Необходимо подготовить обновленную энергетическую стратегию в ближайшие месяцы, и далее, шаг за шагом, ее реализовывать, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:23
2024-09-26T14:23
2024-09-26T14:40
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Необходимо подготовить обновленную энергетическую стратегию в ближайшие месяцы, и далее, шаг за шагом, ее реализовывать, сообщил президент России Владимир Путин."Напоминаю своим коллегам из правительства: уже в ближайшие месяцы необходимо подготовить обновленную энергетическую стратегию. И затем, шаг за шагом, ее реализовывать, работать по приоритетам долгосрочного развития отечественного ТЭКа (топливно-энергетического комплекса - ред.). Сейчас, насколько я знаю, идет согласование параметров в правительстве между ведомствами", - сказал Путин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя – одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974861693.html
https://ria.ru/20240926/putin-1974861118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал подготовить обновленную энергетическую стратегию
Путин призвал подготовить обновленную энергетическую стратегию и следовать ей
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Необходимо подготовить обновленную энергетическую стратегию в ближайшие месяцы, и далее, шаг за шагом, ее реализовывать, сообщил президент России Владимир Путин.
"Напоминаю своим коллегам из правительства: уже в ближайшие месяцы необходимо подготовить обновленную энергетическую стратегию. И затем, шаг за шагом, ее реализовывать, работать по приоритетам долгосрочного развития отечественного ТЭКа (топливно-энергетического комплекса - ред.). Сейчас, насколько я знаю, идет согласование параметров в правительстве между ведомствами", - сказал Путин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя – одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.