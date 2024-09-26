ЦБ допустил повышение ключевой ставки в октябре
Набиуллина заявила о возможном повышении ключевой ставки в октябре
Центральный банк Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 26 сен — РИА Новости. Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.
«
"Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре", — подчеркнула она.
Набиуллина назвала основные проинфляционные риски
13 сентября, 17:23
Она добавила, что повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи об остановке кредитования не идет. По данным за июль и август, общий рост кредитования остается существенным, уточнила Набиуллина.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
ЦБ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда регулятор увеличил ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых. Тринадцатого сентября Банк России повысил ее еще на один процентный пункт — до 19%.