https://ria.ru/20240926/stavka-1974875870.html

ЦБ допустил повышение ключевой ставки в октябре

ЦБ допустил повышение ключевой ставки в октябре - РИА Новости, 26.09.2024

ЦБ допустил повышение ключевой ставки в октябре

Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:23

2024-09-26T15:23

2024-09-26T16:19

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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СОЧИ, 26 сен — РИА Новости. Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме."Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре", — подчеркнула она.Она добавила, что повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи об остановке кредитования не идет. По данным за июль и август, общий рост кредитования остается существенным, уточнила Набиуллина.ЦБ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда регулятор увеличил ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых. Тринадцатого сентября Банк России повысил ее еще на один процентный пункт — до 19%.

https://ria.ru/20240913/risks-1972569114.html

https://ria.ru/20240924/tsb-1974456903.html

россия

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Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина