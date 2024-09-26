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ЦБ допустил повышение ключевой ставки в октябре - РИА Новости, 26.09.2024
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15:23 26.09.2024 (обновлено: 16:19 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/stavka-1974875870.html
ЦБ допустил повышение ключевой ставки в октябре
ЦБ допустил повышение ключевой ставки в октябре - РИА Новости, 26.09.2024
ЦБ допустил повышение ключевой ставки в октябре
Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:23
2024-09-26T16:19
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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СОЧИ, 26 сен — РИА Новости. Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме."Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре", — подчеркнула она.Она добавила, что повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи об остановке кредитования не идет. По данным за июль и август, общий рост кредитования остается существенным, уточнила Набиуллина.ЦБ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда регулятор увеличил ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых. Тринадцатого сентября Банк России повысил ее еще на один процентный пункт — до 19%.
https://ria.ru/20240913/risks-1972569114.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ допустил повышение ключевой ставки в октябре

Набиуллина заявила о возможном повышении ключевой ставки в октябре

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦентральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 26 сен — РИА Новости. Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.
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"Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре", — подчеркнула она.
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Она добавила, что повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи об остановке кредитования не идет. По данным за июль и август, общий рост кредитования остается существенным, уточнила Набиуллина.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

ЦБ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда регулятор увеличил ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых. Тринадцатого сентября Банк России повысил ее еще на один процентный пункт — до 19%.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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