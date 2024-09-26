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Израиль получит от США 8,7 миллиарда долларов
Израиль получит от США 8,7 миллиарда долларов - РИА Новости, 26.09.2024
Израиль получит от США 8,7 миллиарда долларов
Израиль получит от США пакет военной помощи в размере 8,7 миллиарда долларов для обеспечения армии средствами ведения войны и закупок оборонительных систем... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:19
2024-09-26T18:19
2024-09-26T18:23
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен - РИА Новости. Израиль получит от США пакет военной помощи в размере 8,7 миллиарда долларов для обеспечения армии средствами ведения войны и закупок оборонительных систем вооружений, сообщила в четверг пресс-служба израильского минобороны."Генеральный директор минобороны генерал-майор (в отставке) Эяль Замир в Вашингтоне представил детали американского пакета помощи для ведения войны в размере 8,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что 3,5 миллиарда долларов из этого пакета помощи были уже переведены на счёт минобороны Израиля. Они предназначены на основные военные закупки. Оставшиеся 5,2 миллиарда долларов будут потрачены на закупку систем противовоздушной обороны, включая "Железный купол" и "Пращу Давида", а также продвинутую лазерную систему.
https://ria.ru/20240926/izrail-1974812160.html
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израиль, сша, в мире, вашингтон (штат)
Израиль, США, В мире, Вашингтон (штат)
Израиль получит от США 8,7 миллиарда долларов
Израиль получит от США 8,7 миллиарда долларов на военные нужды