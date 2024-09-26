Рейтинг@Mail.ru
В США допустили отказ Киева от территориальных притязаний - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/ssha-1974862614.html
В США допустили отказ Киева от территориальных притязаний
В США допустили отказ Киева от территориальных притязаний - РИА Новости, 26.09.2024
В США допустили отказ Киева от территориальных притязаний
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс допустил, что Украина может отказаться от притязаний на новые регионы России для... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:52
2024-09-26T14:52
в мире
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
киев
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_076ded2361141f1a79a8ffb3230621af.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс допустил, что Украина может отказаться от притязаний на новые регионы России для завершения конфликта, сообщает телеканал NBC News. Вэнс ранее заявлял, что план кандидата в президенты США Дональда Трампа по решению украинского конфликта может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между двумя странами и предоставление Москве гарантий того, что Киев не примут в НАТО. По данным телеканала, журналисты спросили Вэнса, полагает ли он, что Украина должна отказаться от притязаний на новые регионы РФ в обмен на завершение конфликта. "Все варианты должны быть рассмотрены", - ответил политик. Он добавил, что для более четкого определения потенциальных путей разрешения конфликта требуются переговоры. При этом в штабе Трампа, комментируя заявление Вэнса о возможных пунктах плана Трампа, указали, что кандидат в вице-президенты просто обсуждал концепции, которые могут стать частью всеобъемлющей программы по завершению конфликта. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974736650.html
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974737966.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdc427653874e4f76c2722c386cd810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, киев, оон, нато
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Киев, ООН, НАТО
В США допустили отказ Киева от территориальных притязаний

Вэнс допустил отказ Киева от территориальных притязаний для завершения конфликта

© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс допустил, что Украина может отказаться от притязаний на новые регионы России для завершения конфликта, сообщает телеканал NBC News.
Вэнс ранее заявлял, что план кандидата в президенты США Дональда Трампа по решению украинского конфликта может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между двумя странами и предоставление Москве гарантий того, что Киев не примут в НАТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Киеве признали фиаско Зеленского в США
Вчера, 03:37
По данным телеканала, журналисты спросили Вэнса, полагает ли он, что Украина должна отказаться от притязаний на новые регионы РФ в обмен на завершение конфликта.
"Все варианты должны быть рассмотрены", - ответил политик. Он добавил, что для более четкого определения потенциальных путей разрешения конфликта требуются переговоры.
При этом в штабе Трампа, комментируя заявление Вэнса о возможных пунктах плана Трампа, указали, что кандидат в вице-президенты просто обсуждал концепции, которые могут стать частью всеобъемлющей программы по завершению конфликта.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В США активно обсуждают разрешение Украине наносить удары вглубь России
Вчера, 04:19
 
В миреРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинКиевООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала