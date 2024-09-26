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В США допустили отказ Киева от территориальных притязаний

В США допустили отказ Киева от территориальных притязаний - РИА Новости, 26.09.2024

В США допустили отказ Киева от территориальных притязаний

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс допустил, что Украина может отказаться от притязаний на новые регионы России для... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:52

2024-09-26T14:52

2024-09-26T14:52

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс допустил, что Украина может отказаться от притязаний на новые регионы России для завершения конфликта, сообщает телеканал NBC News. Вэнс ранее заявлял, что план кандидата в президенты США Дональда Трампа по решению украинского конфликта может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между двумя странами и предоставление Москве гарантий того, что Киев не примут в НАТО. По данным телеканала, журналисты спросили Вэнса, полагает ли он, что Украина должна отказаться от притязаний на новые регионы РФ в обмен на завершение конфликта. "Все варианты должны быть рассмотрены", - ответил политик. Он добавил, что для более четкого определения потенциальных путей разрешения конфликта требуются переговоры. При этом в штабе Трампа, комментируя заявление Вэнса о возможных пунктах плана Трампа, указали, что кандидат в вице-президенты просто обсуждал концепции, которые могут стать частью всеобъемлющей программы по завершению конфликта. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974736650.html

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974737966.html

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в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, киев, оон, нато