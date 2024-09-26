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"Конец света": в США забили тревогу из-за угрозы ядерной войны

"Конец света": в США забили тревогу из-за угрозы ядерной войны - РИА Новости, 26.09.2024

"Конец света": в США забили тревогу из-за угрозы ядерной войны

Мир стал ближе к началу ядерной войны из-за действий Запада на Украине, заявил экс-разведчик ВС США и бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер в РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:00

2024-09-26T14:00

2024-09-26T16:10

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мир стал ближе к началу ядерной войны из-за действий Запада на Украине, заявил экс-разведчик ВС США и бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер в статье на своем официальном сайте."Если вы до сих пор не думаете о конце света, то вы либо безмозглый, либо застряли в каком-то отдаленном уголке мира, полностью лишенные доступа к новостям. На прошлой неделе мы подошли к ядерному конфликту между США и Россией ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса 1962 года. Сегодня мы стали еще ближе", — написал он.По словам аналитика, США и ЕС предпринимают все более наглые попытки эскалации конфликта на Украине, наивно надеясь, что Россия блефует в стремлении отстоять свои интересы.Как отметил Риттер, если в случае ударов по территории России она решит ответить по военным целям НАТО, Западу придется отвечать и повышать градус эскалации, пока конфликт не перерастет в ядерную войну."Россия не блефует. И отказ признать это поставил нас на путь, на котором мы, похоже, более чем готовы покончить с жизнью", — считает аналитик.Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Глава государства заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против Белоруссии.

https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974827854.html

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