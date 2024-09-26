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"Конец света": в США забили тревогу из-за угрозы ядерной войны - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 26.09.2024 (обновлено: 16:10 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/ssha-1974844892.html
"Конец света": в США забили тревогу из-за угрозы ядерной войны
"Конец света": в США забили тревогу из-за угрозы ядерной войны - РИА Новости, 26.09.2024
"Конец света": в США забили тревогу из-за угрозы ядерной войны
Мир стал ближе к началу ядерной войны из-за действий Запада на Украине, заявил экс-разведчик ВС США и бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер в РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:00
2024-09-26T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мир стал ближе к началу ядерной войны из-за действий Запада на Украине, заявил экс-разведчик ВС США и бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер в статье на своем официальном сайте."Если вы до сих пор не думаете о конце света, то вы либо безмозглый, либо застряли в каком-то отдаленном уголке мира, полностью лишенные доступа к новостям. На прошлой неделе мы подошли к ядерному конфликту между США и Россией ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса 1962 года. Сегодня мы стали еще ближе", — написал он.По словам аналитика, США и ЕС предпринимают все более наглые попытки эскалации конфликта на Украине, наивно надеясь, что Россия блефует в стремлении отстоять свои интересы.Как отметил Риттер, если в случае ударов по территории России она решит ответить по военным целям НАТО, Западу придется отвечать и повышать градус эскалации, пока конфликт не перерастет в ядерную войну.&quot;Россия не блефует. И отказ признать это поставил нас на путь, на котором мы, похоже, более чем готовы покончить с жизнью&quot;, — считает аналитик.Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Глава государства заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против Белоруссии.
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974827854.html
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"Конец света": в США забили тревогу из-за угрозы ядерной войны

Риттер: мир стал еще ближе к ядерной войне

© AFP 2024 / U.S. Air Force/Hanah AbercrombieЗапуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AFP 2024 / U.S. Air Force/Hanah Abercrombie
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мир стал ближе к началу ядерной войны из-за действий Запада на Украине, заявил экс-разведчик ВС США и бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер в статье на своем официальном сайте.
"Если вы до сих пор не думаете о конце света, то вы либо безмозглый, либо застряли в каком-то отдаленном уголке мира, полностью лишенные доступа к новостям. На прошлой неделе мы подошли к ядерному конфликту между США и Россией ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса 1962 года. Сегодня мы стали еще ближе", — написал он.
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По словам аналитика, США и ЕС предпринимают все более наглые попытки эскалации конфликта на Украине, наивно надеясь, что Россия блефует в стремлении отстоять свои интересы.
Как отметил Риттер, если в случае ударов по территории России она решит ответить по военным целям НАТО, Западу придется отвечать и повышать градус эскалации, пока конфликт не перерастет в ядерную войну.
«

"Россия не блефует. И отказ признать это поставил нас на путь, на котором мы, похоже, более чем готовы покончить с жизнью", — считает аналитик.

Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Глава государства заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против Белоруссии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАВладимир ПутинООНЕвросоюзНАТО
 
 
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