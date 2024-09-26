Рейтинг@Mail.ru
Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 26.09.2024 (обновлено: 13:40 26.09.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240926/ssha-1974833484.html
Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot
Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot - РИА Новости, 26.09.2024
Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot
Президент США Джо Байден сообщил, что поручил Пентагону восстановить и передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для этих систем. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:21
2024-09-26T13:40
в мире
украина
киев
министерство обороны сша
россия
джо байден
нато
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_31025d53abb0134ed462ab5acd29bcfc.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что поручил Пентагону восстановить и передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для этих систем."Я поручил министерству обороны восстановить и передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и передать Украине дополнительные ракеты для Patriot", - говорится в заявлении американского президента, опубликованном Белым домом.Байден заявил, что такое решение было принято после его заявления о намерении перенаправить американский экспорт средств ПВО Украине, что позволит Киеву получить "сотни дополнительных ракет для Patriot" и AMRAAM в следующем году.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974730227.html
украина
киев
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_9342da9f57fda4d297cb832b3feabe49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, министерство обороны сша, россия, джо байден, нато, сергей лавров, сша
В мире, Украина, Киев, Министерство обороны США, Россия, Джо Байден, НАТО, Сергей Лавров, США
Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot

Байден поручил Пентагону передать Киеву ПВО Patriot и ракеты для нее

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что поручил Пентагону восстановить и передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для этих систем.
"Я поручил министерству обороны восстановить и передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и передать Украине дополнительные ракеты для Patriot", - говорится в заявлении американского президента, опубликованном Белым домом.
Байден заявил, что такое решение было принято после его заявления о намерении перенаправить американский экспорт средств ПВО Украине, что позволит Киеву получить "сотни дополнительных ракет для Patriot" и AMRAAM в следующем году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
СМИ: новый план Зеленского обеспокоил администрацию Байдена
Вчера, 01:03
 
В миреУкраинаКиевМинистерство обороны СШАРоссияДжо БайденНАТОСергей ЛавровСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала