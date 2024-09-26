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Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot

Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot - РИА Новости, 26.09.2024

Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot

Президент США Джо Байден сообщил, что поручил Пентагону восстановить и передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для этих систем. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:21

2024-09-26T13:21

2024-09-26T13:40

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что поручил Пентагону восстановить и передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для этих систем."Я поручил министерству обороны восстановить и передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и передать Украине дополнительные ракеты для Patriot", - говорится в заявлении американского президента, опубликованном Белым домом.Байден заявил, что такое решение было принято после его заявления о намерении перенаправить американский экспорт средств ПВО Украине, что позволит Киеву получить "сотни дополнительных ракет для Patriot" и AMRAAM в следующем году.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974730227.html

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