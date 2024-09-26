https://ria.ru/20240926/ssha-1974833484.html
Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot
Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot - РИА Новости, 26.09.2024
Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot
Президент США Джо Байден сообщил, что поручил Пентагону восстановить и передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для этих систем. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:21
2024-09-26T13:21
2024-09-26T13:40
в мире
украина
киев
министерство обороны сша
россия
джо байден
нато
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_31025d53abb0134ed462ab5acd29bcfc.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что поручил Пентагону восстановить и передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для этих систем."Я поручил министерству обороны восстановить и передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и передать Украине дополнительные ракеты для Patriot", - говорится в заявлении американского президента, опубликованном Белым домом.Байден заявил, что такое решение было принято после его заявления о намерении перенаправить американский экспорт средств ПВО Украине, что позволит Киеву получить "сотни дополнительных ракет для Patriot" и AMRAAM в следующем году.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974730227.html
украина
киев
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_9342da9f57fda4d297cb832b3feabe49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, министерство обороны сша, россия, джо байден, нато, сергей лавров, сша
В мире, Украина, Киев, Министерство обороны США, Россия, Джо Байден, НАТО, Сергей Лавров, США
Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot
Байден поручил Пентагону передать Киеву ПВО Patriot и ракеты для нее